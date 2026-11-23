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ディース・ヤンセがニューカッスル・ユナイテッドの獲得候補に挙がっていると、『クロニクル・ライブ』が月曜日に報じた。プレミアリーグの同クラブのスカウトは、アヤックスに所属するこのDFを複数回視察している。

ヤンセは長期的な補強候補と見られている。20歳で身長196cmのこのDFは、将来的にスヴェン・ボトマンかダン・バーンの後継者となる可能性がある。

アヤックスはヤンセを簡単にヨハン・クライフ・アレナから送り出すつもりはない。そのため、ゼーラント出身の若きDFは9月に2030年夏まで契約を延長した。

ヤンセは経験を積むため、昨季はフローニンゲンに期限付き移籍していた。アムステルダムに戻ってからは、ミチェル・サンチェスが定期的に出場機会を与えている。

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「ヤンセが注目を集めるのも不思議ではない。アヤックスでの出場はまだ15試合にすぎないが、オランダの名門のトップチームでデイリー・ブリントとユーリ・バースにとって手強いライバルになっているのだから」と同英紙は分析している。

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『ヘット・パロール』でアヤックスを担当するダーン・ストリウスは、『ヘット・パロール』の記者として『クロニクル・ライブ』にヤンセについて語った。「ボトマンの退団は、アムステルダムでは手痛い教訓と受け止められている。当時は競争が激しかったとはいえ、アヤックスは彼をあまりにも簡単に手放した。だが、そこから学んだ」

「現在、アヤックスでは同じく左利きのセンターバックであるディース・ヤンセを巡り、似た状況が起きている。彼はボトマンと同じタイプで、ここでも競争は激しい。それでもアヤックスは、デイリー・ブリントとユーリ・バースとの競争があるにもかかわらず、彼を残す決意だ」とストリウスは説明した。

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同英紙によると、ニューカッスルはヤンセに加え、アーロン・バウマンの動向も追っている。マグパイズは昨夏、2300万ユーロ超でショーン・ステュールをアヤックスから獲得した。

一方、ニューカッスルのファンの多くは、マティアス・ヤイスレ監督がステュールを常に起用するわけではないことに不満を抱いている。ステュールは土曜日のアーセナル戦（2-2）でハーフタイムに交代させられ、多くのサポーターが不満を示した。