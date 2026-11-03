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ニューカッスル・ユナイテッドの主将ダン・バーンは、セント・ジェームズ・パークでエヴァートンに僅差で敗れた後、チームの最近の出来を厳しく評した。経験豊富なDFは、マティアス・ヤイスレ監督の下でチームが安定した戦いを見せられずにいるなか、攻守両面で決定的なプレーを欠いていると指摘した。

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守備のミスに苦しむニューカッスル

ニューカッスルは一瞬の集中力の欠如が響き、エヴァートンに勝ち点3を奪われた。セント・ジェームズ・パークの観衆は不満を募らせた。決勝点の場面では、ルーカス・ホルニチェクが今季屈指の失態と言えるミスを犯し、難しくないシュートを処理できなかった。これを受けてティエルノ・バリーが無人のゴールに押し込み、ニューカッスルは直近5試合で4敗目を喫した。バーンは、基本的な守備の場面に対処できていないことが繰り返されており、ここ数週間のチームの前進を妨げていると指摘した。

バーンは『BBCラジオ・ニューカッスル』にこう語った。「もどかしく、残念だった。ここ3、4年に見てきたものを考えれば、特にニューカッスル・ユナイテッドに期待されるパフォーマンスではなかった。勝敗を分けるのは依然としてわずかな差だ。守備がうまくいかなかった素早いフリーキックから、失点してしまった。ここ数週間話してきたことと同じだ。相手ペナルティーエリア内では決定力を欠き、自陣ペナルティーエリア内では十分に守れていない。このレベルでは、それができなければ代償を払うことになる」

セント・ジェームズ・パークで深まる自信喪失

戦術面や個人のミスだけでなく、バーンは自信の欠如がチームに広がり始めていることも認めた。試合の流れを変える機会が訪れても、チームはためらっているように見え、その結果、試合終盤には慌ただしいばかりで成果につながらないプレーに陥っていると指摘。この心理的な壁は、対戦相手と同じくらい大きな障害になりつつある。

主将はこう説明した。「自信も少し欠いているのかもしれない。それは少し感じられると思う。終盤にゴールを狙っていたとき、少し自信と決断力が足りなかったように感じた。誰かに決定的なパスを出すか、シュートを打つかしてほしかったが、少しプレーを急いでしまっていた」

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厳しいスタジアムの空気にどう向き合うか

タインサイドの雰囲気は大きく変わり、ハーフタイムと試合終了時にはスタジアムにブーイングが響いた。生涯にわたってニューカッスルを応援してきたバーンは、ファンが怒る理由は理解できるとしながらも、否定的な雰囲気の中では選手たちがプレーしづらいと認めた。そして、より良いパフォーマンスを見せてサポーターの熱気を再び呼び起こす責任はチームにあると強調した。

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バーンは続けた。「ハーフタイムや試合終了時のファンの不満は理解できる。ただ、ああいう状況のセント・ジェームズ・パークは、プレーしやすい場所ではないと思う。観客の不安が伝わってきて、それがピッチ上にも影響する。僕たちが喜べるものを見せなければならないから、不満は完全に理解できる。僕自身、ファンとして同じ立場にいたことがある。それでも、僕たちにとってプレーしやすい状況ではなかった」

ニューカッスルの団結を訴える

マティアス・ヤイスレ監督とチームへの重圧が高まる中でも、バーンはシーズンを立て直すにはクラブが団結し続けなければならないと断言した。現在の選手たちにとってクラブを代表する重圧が大きすぎるという見方を否定し、全員が団結を保てば、舞台裏での懸命な取り組みはいずれピッチ上でのより良い結果につながると主張した。

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バーンは語った。「そうだね。今は団結と安定を呼びかけたい。それが必要だと思う。慌てるときではない。僕たちは団結しているときに最も力を発揮できる。何よりもまず、観客に喜んでもらえるものを見せなければならない。ただ、僕たちは勢いに乗るチームだということも、みんな分かっている。観客が後押ししてくれると、その声に引っ張られて前へ進めると感じるんだ」