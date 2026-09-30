トゥーン・コープマイネルスはこの冬、ユベントスを退団する可能性がある――そんな報道が先週月曜日、『ガゼッタ・デロ・スポルト』で伝えられた。さらに同紙によれば、とりわけニューカッスル・ユナイテッドが移籍に関心を示しているという。

ユベントスは2年前、コープマイネルスをアタランタから獲得するために約6000万ユーロを支払った。カストリクム出身の左利きのMFは、2029年半ばまでの契約にサインしている。それでもコープマイネルスは、トリノで高い期待に応えることができていない。そのため、ユベントスはこの冬の移籍市場に向けた放出候補リストに加えている。

ユベントスはコープマイネルスの移籍で、少なくとも2500万ユーロを確保したい考えだ。オランダ代表として32試合に出場している同選手は、不調にあえいでいるにもかかわらず、今なお複数の国外クラブから高く評価されている。

その1つがニューカッスル・ユナイテッドだ。同クラブにはすでにショーン・ステウルとスフェン・ボトマンという2人のオランダ人選手が在籍している。さらにエバートン、ガラタサライ、モナコも状況を注視している。

すぐに条件に合う金額のオファーが届かない場合、ユベントスはまずコープマイネルスを期限付き移籍させる用意もある。ただし、その際には魅力的な買い取りオプションが盛り込まれることが条件となる。

ここまでコープマイネルスはユベントスで公式戦95試合に出場。その中で8ゴール5アシストを記録している。