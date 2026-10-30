ニューカッスル・ユナイテッドのファンは、ショーン・ステュールの出場時間が少ないことに納得していない。マティアス・ヤイスレ監督が元アヤックスのステュールよりニコ・ゴンサレスを優先しており、サポーターの不満を招いている。

ステュールは9月19日、2-1で勝利したハル・シティ戦で先発した。しかし、その後は終盤に途中出場するにとどまり、90分間ベンチで過ごした試合もあった。

高額の移籍金で加入したステュールは、木曜日のEFLカップ4回戦、エヴァートン戦でもベンチスタートとなった。ニューカッスルが1-3で敗れたこの試合で、ヤイスレ監督がステュールを投入したのは、0-3とリードされた81分だった。直後にダン・バーンがニューカッスルのゴールを決めたが、カップ戦敗退を免れるには遅すぎた。

Newcastle Worldによると、ステュールの途中出場に対する、現地に駆けつけたニューカッスルファンの反応は示唆的だった。「約8000人の遠征サポーターによる、この夜最大の歓声が上がったのは、バーンが終盤に決めた一矢報いるゴールの場面ではなく、その数分前、ステュールがピッチに入った時だったかもしれない。ただ、チームは0-3でリードされ、試合は事実上決まっていた。その状況を考えれば、歓声にはかなりの皮肉が込められていた」

ヤイスレ監督は以前からゴンサレスを優先する考えを示しており、ステュールは途中出場を余儀なくされている。ニューカッスルは月曜日、今度はプレミアリーグでエヴァートンと再び対戦するが、元アヤックスのステュールはまたもベンチスタートになるとみられている。

木曜夜の試合終了の笛が鳴ると、アウェー側の観客席から大きなブーイングが起きた。ニューカッスルは直近のアウェー4試合で実に11失点を喫しており、守備面で極めて脆弱に見える。

ステュールは昨夏、アヤックスからニューカッスルに移籍した。ニューカッスルがこのオランダ人選手に支払った移籍金は2350万ユーロ。各種ボーナスにより、総額は2700万ユーロに達する可能性がある。