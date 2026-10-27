ニューカッスル・ユナイテッドのスター、アマル・デディッチが重要なネーションズリーグ2連戦に向けてボスニア代表に復帰

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ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のセルゲイ・バルバレス監督は、11月に行われるスウェーデン、ルーマニアとのUEFAネーションズリーグ2連戦に向け、26人のメンバーを正式に発表した。注目はニューカッスル・ユナイテッドのDFアマル・デディッチの復帰で、代表の守備陣で重要な役割を担う見込みだ。

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デディッチの復帰で守備陣に大きな後押し

コンディションを巡る不透明な状況が続いていただけに、デディッチの招集は大きなポイントだ。サイドバックの同選手は、再発を繰り返すハムストリングの問題により、9月と10月の代表活動を欠席。これがクラブと代表チームの間に緊張を生んでいた。懸念が最も高まったのは、プレミアリーグのリーズ・ユナイテッド戦で患部の状態を悪化させた時だ。その影響で、シーズン序盤には長期離脱を余儀なくされた。

デディッチがアタランタのセアド・コラシナツとともに代表へ戻ったことで、バルバレズ監督は守備に経験豊富な選択肢を得た。最終ラインにはリーズ・ユナイテッドの若手タリク・ムハレモヴィッチとシャルケのニコラ・カティッチも名を連ねる。コーチ陣はスウェーデンの攻撃を抑えられる堅固な守備陣の構築を目指している。26人のメンバーにはDFが10人選ばれており、先発の座を巡る競争は激しい。

バルバレズ監督、11月の試合では継続性を重視

バルバレズ監督は、実績のある選手と台頭する若手を組み合わせた。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は11月14日にソルナでスウェーデンと対戦し、そのわずか3日後にはゼニツァでルーマニアを迎える。指揮官はこの2試合で、最近の代表活動を通じて築いた勢いを維持することに重点を置く。直近4試合で戦術面の成長と精神的な強さが十分に示されたとして、チームの現在の歩みに大きな自信を示した。

バルバレズ監督はNFSBiHにこう語った。「過去4試合には、満足できる理由がたくさんあった。自分たちを信じ、戦い、ピッチ上で何をしたいかを分かっているチームを見ることができた。私たちの歩みは続くが、目標を忘れてはいない。欧州選手権予選の組み合わせ抽選で、できる限り有利な位置を得ることを、しっかりと見据えている。最終的な目標は、次の主要大会への出場権を獲得することでもある」

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「私たちのエネルギーと取り組む姿勢が疑問視されたことは一度もない。それは一緒に戦い始めてから、最大の強みの一つだった。これまでと同じ水準を保てれば、今後の試合を自分たちに有利な結果にできる可能性は非常に高い。つまり、勝利を目指せるということだ」

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中盤の安定を重視、ユヴェントスの有望株も招集

中盤では、バルバレズ監督はヘンクのベンヤミン・タヒロヴィッチとBSCヤングボーイズのアルミン・ギゴヴィッチの安定感を頼りにしている。ユヴェントスの有望株ケリム・アライベゴヴィッチも招集された。トリノで最近懸念された股関節の状態は、軽度のものだった。こうした技術に優れた選手たちの選出からは、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表がこれまでプレッシャーの中で力を発揮してきたゼニツァで、ボール保持を主導したいという意図がうかがえる。

中盤にはイヴァン・シュニッチとPSVアイントホーフェンのエスミル・バイラクタレヴィッチも名を連ね、守備面でのカバーと創造性を兼ね備える。バルバレズ監督は、最終的な目標が主要大会への出場権獲得であることを明言しており、今回選んだ中盤の選手たちを、ネーションズリーグを通じて自身の戦術構想をピッチ上で実現するために不可欠な存在と見ている。

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シュトゥットガルトのデミロヴィッチが攻撃をけん引

前線では、VfBシュトゥットガルトのストライカー、エルメディン・デミロヴィッチが主な得点源として攻撃をけん引する。RBザルツブルクのハリス・タバコヴィッチとシント＝トロイデンのFWサメド・バズダルも加わり、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は相手の守備の形に応じて異なるタイプの選手を起用できる。ヨヴォ・ルキッチとマテイ・デケトも攻撃陣の層を厚くしており、終盤により直接的な攻撃が必要になった場合も、バルバレズ監督には戦術上の柔軟性がある。

メンバーが確定した今、焦点はスウェーデンへ向かう前にサラエボで行う合宿に移る。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、競り合える試合内容を勝ち点3につなげるため、決定力を求めている。