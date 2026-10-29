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ニューカッスル・ユナイテッドのカラバオカップでの戦いは、ヒル・ディッキンソン・スタジアムでエヴァートンに1－3で敗れ、失意のうちに終わった。ボール保持では上回ったものの、相手の高い決定力に屈し、終盤にダン・バーンが一矢報いるゴールを決めた。

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ニューカッスルはヒル・ディキンソン・スタジアムでエヴァートンに1-3で敗れ、カラバオカップから敗退した。ボール支配率は56％、シュート数もホームチームの2倍を記録したが、前半に守備の隙を突かれ、悔しい結果に終わった。

ジェームズ・ガーナーとヘイデン・ハックニーのゴールでエヴァートンは前半を2-0で折り返し、マティアス・ヤイスレ監督率いるニューカッスルは後半、厳しい状況からの反撃を迫られた。

ニューカッスルはハーフタイムに3人を交代し、戦術を変更して反撃を試みた。しかし、エヴァートンの決定力が明暗を分け、69分にはトーマス・バリーが3点目を加えた。

バーンが88分に1点を返したものの、反撃は遅すぎた。ニューカッスルは枠内シュート10本を放ちながら、奪ったゴールはわずか1点。試合を優勢に進めた時間帯を結果に結びつけられなかった。

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GOALがヒル・ディキンソン・スタジアムでのニューカッスルの選手たちを採点する。

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GK・DF

ルーカス・ホルニチェク：5点

若いGKにとって厳しい夜となった。相手の枠内シュートわずか5本で3失点。ガーナーの先制点は正確なシュートで対応が難しかったが、前方の守備陣の連係が整わず、攻守の切り替えの場面で繰り返し危険にさらされた。

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アマル・デディッチ：5点

攻撃時にはサイドで幅を作ったものの、エヴァートンがボールを奪い返した際には前に出すぎている場面が多かった。ビタリー・ミコレンコのオーバーラップによる脅威を効果的に抑えられなかった。

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ファビアン・シェア：5点

スイス代表DFらしからぬ不安定なプレーで、81分には警告を受けた。エヴァートンの縦に速い攻撃を相手に高い最終ラインを維持できず、2失点目の場面では突破を許した。

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ダン・バーン：6点

ベテランDFは終盤、ニューカッスルで最も得点に結びつく働きを見せ、88分に一矢を報いるゴールを決めた。攻勢を維持しようとする中でイエローカードも受けた。ただ、カウンターではタイラー・ディブリングとティエルノ・バリーのスピードに苦しむ場面があった。

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ルイス・ホール：5点

ボール保持時には技術の高さを垣間見せ、ニューカッスルの支配率56％にも貢献した。一方、遅れてペナルティーエリアに入るガーナーとハックニーの動きについていくために必要な守備の規律を欠いた。

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MF

ジェイコブ・ラムジー：4点

前半45分間は存在感を示せず、ハーフタイムに交代となった。試合のテンポを作れず、コンパクトなエヴァートンの守備ブロックを崩す創造性も発揮できなかったため、早い段階で戦術的な交代の対象となった。

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ニコラス・ゴンサレス：5点

ジェイク・オブライエンとジェームズ・ターコウスキーで組む、規律の取れたエヴァートンのセンターバック陣の間にスペースを見つけられなかった。枠内シュートは記録したものの、相手を揺さぶるだけのフィジカル面での存在感を示せず、81分に交代した。

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ジョー・ウィロック：6点

ニューカッスルの中盤で数少ない好材料の一人。バーンの終盤のゴールをアシストし、懸命にプレーをつないだが、中央では数的不利に置かれることが多かった。

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FW

ジェイコブ・マーフィー：5点

出場した67分間で危険なクロスを何度か送り、ニューカッスルのCK10本にも貢献した。しかし、チームに決定的なプレーが必要な場面で、最後の精度を欠いた。

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ハーヴィー・バーンズ：4点

ハーフタイムの布陣変更で交代となった一人。サイドから試合に影響を与えられず、目立ったシュートやドリブル突破を記録しないまま、アンソニー・エランガと交代した。

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ウィリアム・オスラ：4点

最前線を任されたが、前半はほとんど試合に関与できなかった。プレッシャーを受ける中でボールを収めるのに苦しみ、ハーフタイムに交代した3人の一人となった。

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途中出場・監督

アンソニー・エランガ：5点

ハーフタイムにバーンズに代わって出場。より縦への推進力とスピードをもたらし、エヴァートンの最終ラインを広げたが、最後までゴールを奪えなかった。

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ヨアン・ウィサ：5点

ハーフタイムにオスラに代わって投入された。より活発に動いたものの、好調なジョーダン・ピックフォードに阻まれた。エヴァートンのGKは計9セーブを記録した。

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ジョエリントン：5点

中盤の強度を高めるため、ハーフタイムに投入された。フィジカル面で存在感を示し、89分には警告を受けたが、試合になじんだ頃にはすでに勝利が遠のいていた。

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バズマナ・トゥーレ：5点

67分にマーフィーに代わって出場。試合の最後の4分の1でエヴァートンへの圧力を維持する助けとなったが、ホームチームが深く守ったため、影響力は限られた。

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ショーン・ステュール：採点なし

ヤイスレ監督がリスクを承知で攻めに出る中、終盤にゴンサレスに代わって投入された。

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マティアス・ヤイスレ：4点

監督の戦術的な布陣では、前半の中盤に隙が多すぎた。ハーフタイムの大胆な3枚替えでパフォーマンスは改善したものの、エヴァートンのカウンターで露呈した守備の弱点に十分素早く対処できなかった。