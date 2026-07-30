複数のイングランドメディアの報道によると、長年にわたって成功を収めてきた指揮官エディ・ハウは休養を取る意向で、新プレミアリーグ開幕の22日前というタイミングでクラブを即時退団するという。

後任はすでに決まっているようだ。マティアス・ヤイスレである。38歳のドイツ人指揮官は、すでにニューカッスルと交渉が進んだ段階にあるとされる。ヤイスレはかつてRBザルツブルクで指導者としての飛躍を遂げ、2023年にサウジアラビアのアル・アハリへ移籍。現行契約は2027年までとなっているが、契約解除は問題にならないとみられる。ニューカッスルとアル・アハリはいずれも、サウジアラビア政府系ファンドのパブリック・インベストメント・ファンド（PIF）が過半数を保有している。

ハウは2021年にニューカッスルの監督に就任し、それ以降は大規模な補強策を追い風にクラブをかつてない高みへと導いた。20年間遠ざかっていた後、マグパイズは直近で2度チャンピオンズリーグ出場を決めた。さらに2025年にはリーグカップ制覇も成し遂げている。

エディ・ハウ、移籍市場の動きに不満か

ハウは新シーズンに向けた準備にも通常通り入っており、この2週間で行われた3試合のテストマッチでもチームを指揮していた。水曜日には2部のブリストル・シティに4-1で勝利している。そしてこの48時間で、クラブを去りたいというハウの決断が固まったという。

Sky によると、移籍市場での満足のいかない展開がその一因になったようだ。ニューカッスルはサンドロ・トナーリ（トッテナム・ホットスパーへ1億800万ユーロ）とアントニー・ゴードン（FCバルセロナ）の2人の主力を売却しており、主将ブルーノ・ギマランイスも退団する可能性がある。一方でニック・ヴォルテマーデの将来も不透明だ。ドイツ代表の同選手は、VfBシュトゥットガルトから7500万ユーロで移籍した後のニューカッスルで、全体として失望の残るデビューシーズンを送っていた。