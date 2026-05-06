ニューカッスル・ユナイテッドがオランダ代表の主力選手に6000万ユーロのオファーを検討中。

『テレグラフ』紙によると、ニューカッスル・ユナイテッドは今夏、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのGKバート・フェルブルッゲン獲得を検討している。オランダ代表の彼は移籍に前向きだが、候補は他にもいる。

エディ・ハウ監督の下、今季はニック・ポープとアーロン・ラムズデールが正GKを争うも、どちらも決定打に欠ける。クラブは新GK補強を最優先する。

「彼は今夏、移籍先を探しており、ブライトンで100試合以上（102試合）出場した実績が経験の証だ」と伝えられる。

2023年にアンデルレヒトから加入して以来、彼の評価は急上昇。ポープとの契約解除を検討するニューカッスルにとって理想的な補強だと見られている。レンタル中のラムズデールは、サウサンプトンへ復帰する見込みだ。

数か月前から彼のプレーを注視しており、先週末の試合でウィリアム・オスラに先制点を許したものの、実力には自信を持っている。

それでもクラブは、彼の広いパスレンジと正確な配球を高く評価。まだ23歳で2028年半ばまで契約が残るズウォレ出身の若者にとって、それは大きな強みだ。

この移籍は容易ではない。ブライトンは約5800万ユーロの移籍金を求める見込みだ。マンチェスター・シティのジェームズ・トラフォード（4000万ユーロ）やRCレンズのロビン・リッサー（2300万ユーロ）の方が安い。