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Jonathan van Haaster

翻訳者：

ニューカッスル・ユナイテッドがオランダ代表の主力選手に6000万ユーロのオファーを検討中。

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『テレグラフ』紙によると、ニューカッスル・ユナイテッドは今夏、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのGKバート・フェルブルッゲン獲得を検討しているオランダ代表の彼は移籍に前向きだが、候補は他にもいる。

エディ・ハウ監督の下、今季はニック・ポープとアーロン・ラムズデールが正GKを争うも、どちらも決定打に欠ける。クラブは新GK補強を最優先する。

「彼は今夏、移籍先を探しており、ブライトンで100試合以上（102試合）出場した実績が経験の証だ」と伝えられる。

2023年にアンデルレヒトから加入して以来、彼の評価は急上昇。ポープとの契約解除を検討するニューカッスルにとって理想的な補強だと見られている。レンタル中のラムズデールは、サウサンプトンへ復帰する見込みだ。

数か月前から彼のプレーを注視しており、先週末の試合でウィリアム・オスラに先制点を許したものの、実力には自信を持っている。

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それでもクラブは、彼の広いパスレンジと正確な配球を高く評価。まだ23歳で2028年半ばまで契約が残るズウォレ出身の若者にとって、それは大きな強みだ。

この移籍は容易ではない。ブライトンは約5800万ユーロの移籍金を求める見込みだ。マンチェスター・シティのジェームズ・トラフォード（4000万ユーロ）やRCレンズのロビン・リッサー（2300万ユーロ）の方が安い。

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