ニューカッスル、マンチェスター・Uの関心を一蹴。イングランド代表左SBルイス・ホールは1月に売却せず

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ニューカッスルは1月以降もルイス・ホールをセント・ジェームズ・パークにとどめる決意を固めており、マンチェスター・ユナイテッドの左SB不足を解消しようとするマウリシオ・ポチェッティーノの構想に早くも打撃を与えた。ラミン・ヤマルを抑え込んだばかりのイングランド代表DFは売却対象外。マンチェスター・ユナイテッドや欧州の強豪クラブが関心を寄せるなか、ニューカッスルは再び引き留めに臨む構えだ。

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ニューカッスル、ホールの1月売却を否定

ニューカッスルには、 1月の移籍市場でルイス・ホールを売却する 考えはなく、マンチェスター・ユナイテッドの新監督マウリシオ・ポチェッティーノにとって早くも打撃となった。マンチェスター・ユナイテッドは夏に22歳のホールの獲得を狙ったが、左SBは9月に週給15万ポンドの新たな長期契約を結び、ニューカッスルに残ることを選んだ。

『プレス・アソシエーション』によると、ニューカッスルは1月にイングランド代表DFへのいかなるオファーも検討しない。『ザ・サン』は、クラブがホールを8000万ポンドと評価しており、再び獲得に動く構えのマンチェスター・ユナイテッドを相手に、引き留めに臨む準備を進めていると付け加えた。

マンチェスター・ユナイテッド、左SBの補強が急務

マンチェスター・ユナイテッドは今季、ルーク・ショーとパトリック・ドルグがともに負傷し、左SBが著しく手薄になっている。そのためマイケル・キャリックは、本来右SBのディオゴ・ダロトとヌサイル・マズラウィを左で起用せざるを得なかった。元MFのキャリックは11試合でわずか1勝に終わり、先週木曜日に解任された。

ポチェッティーノには1月、チーム再編に向けて多額の補強資金が与えられる見込みで、新たな左SBの獲得が最優先事項の一つとみられる。ホールは依然として獲得候補の筆頭だが、ニューカッスルの姿勢を受け、アルゼンチン人指揮官は別の候補に目を向けざるを得ないかもしれない。

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イングランド代表での活躍に欧州の強豪が注目

ホールはトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表で左SBの第一選択肢となって以来、評価を急上昇させている。日曜日にマドリードで行われたスペインとのネーションズリーグ戦ではヤマルを抑え込み、イングランドの3-2の勝利に貢献した。過去にチャンピオンズリーグで好プレーを見せた際に続き、この8カ月で2度目となる、バルセロナのウイングを上回るパフォーマンスだった。

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この活躍でホールは欧州の複数のビッグクラブの関心を集めているが、ニューカッスルに売却を迫る事情はない。アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイス、キーラン・トリッピアーの退団により、タインサイドでの財務規則順守を巡る懸念は和らいだ。

ホール、2028年までニューカッスル残留の見通し

マティアス・ヤイスレ監督は、ホールが今季中に退団することはないと保証されている。また、関係者は、幼い頃からニューカッスルのファンであるホールが少なくとも2028年夏まで残留すると考えている。

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一方、ヤイスレ監督は1月にストライカーと新たな10番タイプの選手の獲得を目指している。ホールは12月2日にマンチェスター・ユナイテッドがセント・ジェームズ・パークを訪れる際、同クラブと対戦する可能性がある。