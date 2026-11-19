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ニューカッスル・ユナイテッドは、冬の移籍市場を前に関心が高まるフェイエノールトのウィンガー、アニス・ハジ・ムサの獲得を巡り、6クラブによる激しい争奪戦に直面している。地元のライバルであるサンダーランドと、同じプレミアリーグのブライトン＆ホーヴ・アルビオンも、24歳のアルジェリア代表を追っている。獲得には3500万ポンドを超える移籍金が必要となる見込みだ。

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欧州のクラブもウィンガー争奪戦に参戦

『クロニクル・ライブ』によると、フェイエノールトが3500万ポンド前後での最初の問い合わせを拒否したことで、ニューカッスルはムサの獲得に向け、欧州と国内の有力クラブとの競争を勝ち抜かなければならない。ウェアサイドのライバルであるサンダーランドとブライトンに加え、ボルシア・ドルトムント、FCポルト、スポルティングCPもオランダのクラブで活躍するアタッカーを追っている。ニューカッスルが以前から関心を寄せてきたムサの獲得に再び動く場合、これほど多くのクラブからの関心は障害となる。

ニューカッスル、夏の獲得機会を逃す

同報道によると、ニューカッスルは アンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍 を受けて補強に奔走した夏の移籍市場で、すでにムサを獲得候補に挙げていた。ゴードンの売却後、サイドの戦力強化を目指した補強担当者は欧州各地の複数の攻撃的選手を検討し、最終的にホッフェンハイムからのバズマナ・トゥーレ獲得に4300万ポンドを投じた。

トゥーレの獲得前、ニューカッスルはオサスナのウィンガー、ビクトル・ムニョスの獲得に近づいたが、土壇場でリヴァプールに移籍を奪われた。クラブ幹部はムサに関心を寄せる一方、レアル・ベティスのアタッカー、アブデ・エザルズリも注視していた。ムサの移籍金が高騰する前に約3300万ポンドで獲得できた貴重な機会を、ニューカッスルの意思決定者が逃したのではないかという疑問も残る。

オランダでの活躍が評価額を押し上げ

ムサの評価額上昇は、ロッテルダムで過ごした直近2シーズンの好成績によるものだ。攻撃面で安定して結果を残し、見過ごせない存在となった。昨季は公式戦で14得点7アシストを記録。右ウィンガーとして、フェイエノールトの主な攻撃の担い手の一人になった。

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勢いは衰えるどころか、今季は開幕からの15試合で8得点と、さらに鋭い得点力を見せている。同メディアは、イングランドと欧州大陸の双方から本格的な関心が高まっているとも伝えている。複数のクラブがシーズン途中のサイドの補強を狙う中、フェイエノールトは交渉を有利に進められる立場にある。

1月に争奪戦の可能性

ニューカッスルは、1月に移籍市場が再開した際、条件を引き上げて再び獲得に動くか、それとも以前からの獲得候補をライバルに奪われるリスクを負うか、近く決断しなければならない。シーズン途中にフェイエノールトの姿勢を揺るがすには多額の投資が必要となる。国内外の獲得希望クラブも交渉に乗り出す構えだけに、なおさらだ。今後数週間のムサの活躍が、最終的な要求額がどこまで上がるかを左右する。