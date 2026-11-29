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ニューカッスルはハーヴィー・バーンズの序盤のPK弾でブライトンに1-0で勝利。ホームチームの攻勢を受け続けながらも、組織的な守備を崩さず勝ち点3を手にした。

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ニューカッスルはアメリカン・エキスプレス・コミュニティ・スタジアムで粘り強い守備を披露し、強い圧力を受けながらもブライトンに1-0で勝利した。試合を決めたのは開始わずか8分。ハーヴィー・バーンズが早い時間帯に得たPKを決め、アウェーチームに先制点をもたらした。以降、ボール保持率64％を記録したブライトンに対し、ニューカッスルがコンパクトな陣形を維持できるかが試合の焦点となった。

ホームチームは計25本のシュートを放ち、うち8本が枠を捉えた。それでもニューカッスルは低い位置に守備ブロックを敷き、守備陣の優れた個々のプレーによって決定機の質を抑えた。クリア55回、インターセプト17回という数字は、高い集中力でブライトンの攻撃を封じたことを物語る。ニューカッスルのシュートはわずか6本。華やかさよりも粘り強さが光る内容で、序盤の決定力とGKルーカス・ホルニチェクの傑出したプレーを頼りに逃げ切った。

GOALがアメックスでのニューカッスルの選手たちを採点する。

GK・DF

ルーカス・ホルニチェク：9/10

マン・オブ・ザ・マッチと言っても過言ではない、傑出したパフォーマンスだった。8本のシュートをセーブして無失点に抑え、ペナルティーエリア内からのシュートにも鋭い反応で何度も対応。ブライトンが28本のクロスを上げる中、エリア内を掌握してセンターバックにかかる圧力を和らげた。

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ルイス・ホール：8/10

ブライトンの絶え間ない攻撃に対し、左サイドバックとして規律あるプレーを見せた。戦術理解に優れ、多くのクリアを記録したほか、重要な地上戦でも何度か勝利。ブライトンがサイドで数的優位を作る中でも、めったにポジションを外さず、守備の役割をしっかり果たした。

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ダン・バーン：8/10

ベテランDFは空中戦で強さを発揮し、守備の中央で頼もしい存在となった。ニューカッスルが記録した55回のクリアにも大きく貢献し、ブライトンがエリア内に送り込むボールに真っ先に対応する場面が多かった。90分間にわたって強い圧力を受ける最終ラインを統率し、リーダーシップも示した。

マリック・チャウ：8/10

積極的な守備でバーンを完璧に補完した。試合を巧みに読み、ニューカッスルが記録した17回のインターセプトのうち複数回を担ってスルーパスを遮断。背後への対応を試される場面も何度かあったが、冷静さを保ち、ジョルジニオ・リュテルの脅威を抑えた。

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バレンティーノ・リヴラメント：7/10

ブライトンのサイドバックのオーバーラップに対応し続け、忙しい午後を過ごした。1対1では安定感を見せ、ニューカッスルがカウンターを仕掛ける場面も何度か作った。84分にアマール・デディッチと交代。守備が難しい状況で、堅実に役割を果たした。

MF

ルイス・マイリー：7/10

中盤の低い位置でプレーし、年齢以上の成熟ぶりを見せた。最終ラインの前を守る役割を効果的に果たし、ブライトンに中央を通させず、外側から攻めるよう仕向けた。ニューカッスルが攻め込まれる中ではボールを失わないことを優先し、安全かつ効率的にパスをつないだ。

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アンソニー・エランガ：7/10

攻守の切り替えで必要なスピードをもたらした。試合の大半は自陣に戻ってサイドバックを支えたが、カウンターでの脅威がブライトンの全員を前線へ上げることを防いだ。その運動量はチーム全体の守備に欠かせなかった。

ジェイコブ・ラムジー：7/10

中盤と攻撃陣をつなぐ役割を担った。ブライトンの速攻を止める戦術的なファウルでイエローカードを受け、泥臭い一面も見せた。精力的なプレスで、敵陣深くでのホームチームのリズムを乱した。

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ジョー・ウィロック：7/10

中盤に機動力をもたらし、プレッシャーを受ける場面でもボールを運んで守備陣が一息つく時間を作った。後半の最も苦しい時間帯にもニューカッスルがリードを保てるよう、精力的にプレー。71分に交代した。

攻撃陣

ハーヴィー・バーンズ：8/10

決勝点を挙げた選手だ。8分のPKを重圧に動じず決め、それが最終的に勝敗を分けた。得点以外でもニューカッスルの主な攻撃の起点となり、チームが数少ない攻撃に出た際には巧みにスペースを見つけた。

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ウィリアム・オスラ：6/10

チームが低い位置に構えたため孤立することが多く、ストライカーにとって難しい午後となった。懸命にボールを収め、ブライトンのセンターバックを相手にフィジカル面で存在感を示そうとしたが、交代までゴールを直接脅かすためのパスは十分に届かなかった。

交代選手・監督

ジェイコブ・マーフィー：6/10

71分にウィロックと交代し、運動量を補った。規律あるポジショニングで守備陣形を支え、試合終盤の逃げ切りに貢献した。

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ヨアン・ウィサ：6/10

67分にオスラに代わって出場。攻撃面では試合に絡むのに苦労したが、ボールを持たない場面では懸命に動き、ビルドアップするブライトンのDF陣に圧力をかけた。アディショナルタイムのファウルで終盤にイエローカードを受けた。

アマール・デディッチ：採点なし

84分にリヴラメントと交代し、右サイドを固めた。大きな問題なく役割を果たした。

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アラジ・バンバ：採点なし

ブライトンが総攻撃を仕掛ける中、84分にラムジーに代わって出場し、中盤にフィジカル面の強さを加えた。

マティアス・ヤイスレ：8/10

ボールを多く保持する相手を苦しめるべく、チームを適切に配置した。ブライトンの脅威を見極め、コンパクトな4-2-3-1を重視。ボールを持たない際には4-5-1へ移行した。適切なタイミングで交代選手を投入し、早い時間帯に奪ったリードを守るために必要な運動量を維持した。