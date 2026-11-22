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アーセナルのレジェンド、イアン・ライトは、プレミアリーグ優勝争いでの優位を維持するための最優先補強候補として、RBライプツィヒの注目株アントニオ・ヌサを挙げた。首位で2位に6ポイント差をつけているものの、元ストライカーのライトは、過密日程の冬を乗り切るにはミケル・アルテタ監督のチームに攻撃面の刺激が足りないと考えている。

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交代選手の苦戦で浮き彫りになったアーセナルの攻撃陣の層の薄さ

アーセナルは土曜日、ニューカッスルとの2-2の引き分けで勝ち点2を取りこぼした 。交代出場した選手たちがインパクトを残せなかったためだ。エベレチ・エゼが得点し、負傷中のブカヨ・サカに代わって出場したノニ・マドゥエケも好プレーを見せたが、アーセナルは後半に勢いを失った。

クリストス・ツォリスは後半から出場したものの試合に影響を与えられず、ヴィクトル・ギェケレシュも短い出場時間で再び存在感を示せなかった。こうした低調なプレーを受け、アーセナルの元ストライカーであるライトは、古巣に1月のRBライプツィヒ所属ウインガー、ヌサの獲得を促した。

ライト、ハヴァーツを刺激するためにも1月の補強を要求

ライトは『Sky Sports』で、アーセナルは冬の移籍市場で左サイドとセンターフォワードの両方を補強すべく、決断を下さなければならないと強調した。

「左サイドと前線を補強したい」とライトは語った。「どこかの段階で『勝負に出なければならない』と言わなくてはならない。RBライプツィヒのヌサとの関係が報じられている。獲得に動くべきだと思う。今日のツォリスを見たが、十分なものは見られなかった」

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ライトはさらに、強力なライバルを迎えることがカイ・ハヴァーツのレベル向上につながるとし、ギェケレシュはその刺激を与えられていないと主張した。「ハヴァーツについては、同等かそれ以上のレベルの選手がいて、彼に競争を強いれば、必要とされる力をもっと引き出せると思う。ギェケレシュによってそれが起きているとは思わない」

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夏の補強失敗で手薄になったアーセナルのサイド

アーセナルのサイドの選手層が薄いのは、思うように進まなかった夏の移籍市場が原因だ。ガブリエウ・マルティネッリとレアンドロ・トロサールが退団した後、クラブはフリアン・アルバレスとヴィニシウス・ジュニオールの獲得に失敗。攻撃陣の補強はツォリスのみとなった。

現在サカが負傷離脱していることで、選手層の薄さはさらに目立っている。報道によると、RBライプツィヒはノルウェー代表のヌサに8000万ユーロ（6700万ポンド）を要求している。ヌサは今季、左ウイングとして16試合に出場し、7得点8アシストを記録している。

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優勝を狙うアーセナルにとって重要な1月の移籍市場

土曜日のニューカッスル戦で引き分けたものの、アーセナルはプレミアリーグ首位で2位に6ポイント差をつけている。しかし、サカの復帰を待つ間、エゼとマドゥエケに大きく頼る状況では、ツォリスとギェケレシュが途中出場で苦戦し続ければ、失敗の余地はほとんどない。1月にRBライプツィヒがヌサにつけた6700万ポンドの評価額に応じれば、左サイドに実績のある得点・アシスト力を加えられるだろう。