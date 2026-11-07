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ニューカッスル・ユナイテッドはジェイコブ・マーフィーの個人技が光ったものの、クレイヴン・コテージで勝ち点1に甘んじた。終盤にロドリゴ・ムニスが同点ゴールを決めてアウェーチームのリードを帳消しにし、戦術面でも見応えのある一戦は1-1の引き分けに終わった。

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ニューカッスル・ユナイテッドはロンドン西部で引き分けた。試合を特徴づけたのは、継続的な陣地の支配ではなく、攻守の切り替えの効率だった。マティアス・ヤイスレ監督のチームはミドルブロックを敷き、広がりのあるフラムの陣形を突くことを狙った。その戦略は80分に実を結ぶ。サンデル・ベルゲのミスを逃さなかったジェイコブ・マーフィーが、見事なカーブシュートで先制点を奪った。しかし、わずか3分後にニューカッスルの守備組織が乱れ、ロドリゴ・ムニスに同点ゴールを許した。

数字の上でも、試合は拮抗していた。ボール保持率はフラムが58％だった一方、より質の高いチャンスを生み出したのはニューカッスルで、試合終了時のxGはホームのフラムが0.62、ニューカッスルが0.91だった。ニューカッスルにとっては前半に認められなかったダン・バーンのゴールが悔やまれる。それでも、試合終了間際のルーカス・ホルニチェクによる再三の好セーブがなければ、勝ち点1も守れなかっただろう。

GK・DF

ルーカス・ホルニチェク：8／10

ニューカッスルで最も際立った選手。5本のシュートをセーブし、中でもアディショナルタイムにライアン・セセニョンの強烈な一撃を指先で防いだ場面は決定的だった。序盤にオスカー・ボブのシュートを防いだ際のポジショニングと反射神経が、粘り強い守備を象徴していた。

アマル・デディッチ：6／10

右サイドバックにとっては、良い面も悪い面もあった午後だった。ニューカッスルがチーム全体でデュエルに45回勝利する中で貢献した一方、92分にはムニスへのファウルでイエローカードを受け、不要なプレッシャーを招いた。アントニー・ロビンソンのオーバーラップに苦しむ場面もあった。

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マリック・チャウ：7／10

最終ラインで最も落ち着いてボールを扱い、正確なパスを45本通した。85分に交代するまで優れた状況判断を見せ、ニューカッスルが後方から攻撃を組み立てる上で重要な土台となった。

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ダン・バーン：6／10

ヘディングで均衡を破ったかに見えたが、その前のプレーでウィッサがファウルを犯したとしてゴールは取り消された。空中戦では圧倒的だったものの、ムニスの同点弾につながるクロスを防ぐには横方向への動きが足りなかった。

ルイス・ホール：7／10

左サイドバックとして精力的にプレーし、デュエルで11勝、タックルを3回成功させた。終盤には決勝点を奪いかけたが、88分のシュートはベルント・レノに阻まれた。

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MF

ショーン・ステュール：5／10

選手が密集する中盤でプレーしたが、攻守の切り替えの局面で存在感を示せなかった。遠距離からのシュートを1本放つも枠を外れ、74分にフェルナンデス・パルドと交代した。

ニコ・ゴンサレス：6／10

61分間にわたり中盤で必要な強さを発揮した。戦術面で規律を守り、ニューカッスルの陣形維持に貢献したが、交代までにフラムのローブロックを崩す創造性は見せられなかった。

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ヨアン・ウィッサ：5／10

歯がゆい試合となった。最も目立ったプレーはティモシー・カスターニュへのファウルで、これによってバーンのゴールが取り消された。角度のない位置からサイドネットを揺らしたが、レノを大きく脅かすことはできなかった。

FW

ジェイコブ・マーフィー：8／10

決勝点の立役者になるはずだった。80分のゴールでは、隙を逃さないプレスと高い技術を披露。緩いパスを奪い、カーブをかけたシュートをゴール上隅に決めた。カウンターではニューカッスルで最も安定した脅威だった。

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ハーヴェイ・バーンズ：7／10

ニューカッスルの選手で最高となる個人xG0.58を記録し、前半にはレノに2度の見事なセーブを強いた。得点こそなかったが、ボールを持たない場面での動きによってフラムの最終ラインを絶えず悩ませた。

ウィリアム・オスラ：5／10

懸命に前線を担ったが、十分なボール供給を受けられなかった。カルヴィン バッシーとダヴィド アッフェングルーバーの間で孤立することが多く、85分の交代までに枠内シュートを記録できなかった。

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途中出場・監督

ルイス・マイリー：6／10

61分に途中出場。終盤にはアレックス イウォビの危険なフリーキックをヘディングでクリアし、守備で重要な役割を果たした。

ジョー・ウィロック：6／10

中盤に躍動感を加えるために投入された。遠距離からシュートを1本放ち、レノのポジショニングを試した。

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マティアス・フェルナンデス・パルド：5／10

終盤に放ったヘディングシュートはセーブされ、アディショナルタイムには打撲を負って試合の流れが途切れた。

アンソニー・エランガ：採点なし

終盤にオスラと交代で出場したが、スコアに影響を与える時間はほとんどなかった。

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ファビアン・シェア：採点なし

同点に追いつかれた後、守備を固めるため85分に投入された。

マティアス・ヤイスレ：6／10

低い位置で構えてカウンターを狙うヤイスレ監督の戦術は、ほぼ完璧に機能した。しかし、マーフィーのゴール直後にリードを守り切る態勢を整えられず、試合運びの甘さによって勝ち点2を逃したと言える。