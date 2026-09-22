ニューカッスルの監督ジャイスレ、ショーン・ステアーを大絶賛「普通じゃない！」

ニューカッスル・ユナイテッドのマティアス・ヤイスレ監督が、ショーン・ステウルを絶賛した。記者会見で、つい最近の18歳になったばかりのオランダ人選手のパフォーマンスを称賛している。

ニューカッスルは先週末、昇格組のハル・シティに2-1で勝利した。得点を挙げたのはジョー・ウィロックとルイス・ホールだったが、ヤイスレ監督によればマン・オブ・ザ・マッチはステウルだった。

ステウルはその前の週、リーズ・ユナイテッドに4-1で敗れた一戦の後、大きな批判を浴びていた。18歳のMFは不用意にボールを失い、それがそのまま失点に直結していた。ヤイスレ監督は、激動の1週間を経てステウルが立て直した姿勢を称賛した。『The Newcastle Chronicle』によれば、同監督は「この1週間、彼には多くのサポートを与えてきた。私たちは精神的にとても強い」と語った。

「その次の試合で、すぐにあのような姿を見せるのは本当に特別なことだ。彼は素晴らしかった。経験豊富な選手に期待するような内容だったが、彼はまだとても若い。本当に普通ではない」と続けた。

昨夏に2700万ユーロでニューカッスルへ移籍した元アヤックスのステウルは、70分過ぎにけいれんを訴えた。ヤイスレ監督によれば、そこはまだ改善点だという。

「彼は若い選手だ。次の試合も間違いなくプレーするだろう。ただ、慎重でなければならない。彼はまだリーグに適応していく必要がある。それが次のステップだ」とヤイスレ監督は締めくくった。