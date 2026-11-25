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ニューカッスル・ユナイテッドの大株主であるサウジアラビアの政府系ファンド、パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）が、新株発行を通じてクラブ株式の最大25％を売却することを検討している。調達資金はPIFではなくクラブに直接入り、約13億ポンドを要する新スタジアムの建設か、セント・ジェームズ・パークの改修が優先事項となる。ニューカッスルは外部からの大型投資を求めている。

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PIFがJPモルガンを起用

PIFは、新株発行を通じたニューカッスル株式の最大4分の1の売却を進めるため、JPモルガンを起用した。最初に報じたのは『ジ・アスレティック』だ。ニューヨークに拠点を置く同行は最近、FIFAが商業権の20％を売却しようとしたものの頓挫した計画にも携わっていた。

PIFはクラブ株式の約85％を保有し、残りはルーベン家が保有している。新株発行によって双方の持ち分は希薄化する。PIFは2021年10月、マイク・アシュリーからニューカッスルを3億500万ポンドで買収した。PIF総裁のヤシル・アル・ルマイヤンは土曜日の アーセナルとの2-2の引き分け で、今季初めて試合を観戦した。

資金はクラブに直接投入

新株発行による資金がPIFに渡ることはない。新たな投資家は最大4分の1の株式を取得する代わりに、ニューカッスルへ直接資金を投入する。PIFに近い関係者は、同ファンドが長期にわたってクラブに関与する方針は変わらず、今回の動きはクラブ全体の売却ではないと強調している。

ニューカッスルが収容人数6万5000人から7万2000人の新スタジアムを建設するには、約13億ポンドが必要だ。最高経営責任者（CEO）のデイビッド・ホプキンソンは今月初め、「ここでどのような選択をするにせよ、それはクラブの次の時代を決定づける、世代をまたぐ決断になる。多額の費用がかかる」と語った。

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ホプキンソンCEO、銀行関係者との協議を明かす

クラブは市内の国際空港近くに新たな練習施設を建設する計画も進めており、ホプキンソンは銀行関係者との協議が進行中だと明かした。

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さらに「私が就任したときは構想段階だった。今は選択肢がより明確になり、どう実現するかを検討する段階へと大きく前進している。世界的に重要なプロジェクトだ。最近はニューヨークの銀行関係者と多くの時間を費やし、実現方法や検討できる選択肢について考えてきた。毎日この件に取り組んでいることは保証できるし、近いうちに具体的なことを皆さんにお伝えできればと思う」と続けた。

PIF、スポーツ分野への支出を縮小

今回の動きは、PIFがスポーツ分野への支出を縮小する中で起きている。同ファンドはLIVゴルフへの支援を打ち切り、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルの株式も一部売却した。

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新たな投資を求めているのはニューカッスルだけではなく、エヴァートンとクリスタル・パレスも同様だ。一方、PIFは少数株主となるパートナーが見つかれば、ニューカッスルの価値はいずれ50億ポンドに達する可能性があると考えていると報じられている。