ニューカッスルのヤイスレ監督、ショーン・ステュールに極めて明確なメッセージ

ニューカッスル・ユナイテッドのマティアス・ヤイスレ監督は、ショーン・ステュールの成長を高く評価している。ただ、アヤックスから加入したMFが近く先発の座を得ることは難しそうだ。それでも指揮官は、出場時間を増やしたいと考えている。

ステュールは昨夏、移籍金2700万ユーロでアヤックスから加入した。フォレンダム出身の同選手は、イングランド北部での挑戦を順調にスタートさせた。

プレシーズンには、当初のエディ・ハウ、続くヤイスレの下で若きMFはたびたび出場機会を得た。しかし、プレミアリーグでは毎回ベンチスタートを受け入れなければならない状況が続いている。

先週のエヴァートンとのEFLカップ戦（3-1で敗戦）でも、ステュールの出場は「わずか」10分だった。さらに先週末のプレミアリーグ、エヴァートンとのアウェー戦（0-1で敗戦）でも、出場時間はわずか27分にとどまった。

その一方で、元アヤックスのステュールを起用すべきだというサポーターの声は、ますます大きくなっている。出場した時間帯には、ニューカッスルのファンに強い印象を残している。

それでも、今週末のフラム戦でステュールが先発する可能性は低そうだ。「ショーンについては、私たち全員が満足している。直近の試合では、彼が私たちのプレーに多くの良いものをもたらせると示した。彼には大きな可能性がある。ただ、彼とニコ・ゴンサレスは明らかに似た選手で、タイプも似ている……」

「彼の成長は良い方向に進んでいるので、出場時間をもっと増やせる方法を見つけなければならない」と、ドイツ人指揮官は記者会見で締めくくった。