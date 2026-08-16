ショーン・ストゥールは土曜日、ニューカッスル・ユナイテッドで再び大きな印象を残した。今夏早い段階でアヤックスから2700万ユーロで加入したこのMFは、バイエル・レバークーゼンに1-2で敗れた試合で際立った活躍を見せた。

ニューカッスルは土曜午後、開始1分もたたないうちに先制を許した。イブラヒム・マザが先制点を挙げた。イングランドのクラブは前半終了前にマリック・ティアウの得点で追いついたが、終盤にビクター・ボニフェイスのゴールを許し、最終的に敗れた。

一方でニューカッスルのファンは、クラブの進む方向に深刻な懸念を抱いている。エディ・ハウ監督はプレシーズン中に退任し、その後に主力のサンドロ・トナーリとブルーノ・ギマランイスが売却された。

プレシーズンでニューカッスルは敗戦が続いている。5部のゲーツヘッドとは1-1、ブリストル・シティFCには4-1で敗れ、エバートン（3-1）とレバークーゼンにも敗戦。勝利はバレンシア戦の2-1のみとなっている。





それでも、クラブのファンによれば一つの光明がある。それがストゥールだ。Xでは、このフォレンダム出身の選手に同情しているとまで書く人もいる。「あれはまたしても本当に憂うつだった。ショーン・ストゥール、なんてことだ、本当に同情するよ。彼はクオリティーのないチームに来てしまった。補強がなければ、うちは問題を抱えることになる」

ストゥールに称賛の言葉を送っているのは、その人だけではない。「今日の唯一の光明はストゥールとルイス・マイリーの復帰だった」。また別の人物は、ストゥールをプレシーズンの新星と呼ぶ。「まだプレシーズンにすぎないのは分かっているけど、ストゥールは本当にトッププレーヤーだ。足元の技術に優れ、常に前への打開策を探している」

さらに別のサポーターは、ストゥールこそギマランイスの理想的な後継者だと主張している。また、来季に向けてアヤックスが彼に確固たる先発の座を提示できなかったことへの驚きの声も上がっている。