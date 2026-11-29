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ブライトンのプレミアリーグでの失速が止まらない。日曜日に行われたプレミアリーグ第12節で、ニューカッスル・ユナイテッドに0-1で敗れた。

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これでブライトンは2連敗。新たに勝ち点3を落とし、プレミアリーグの首位争いから一歩後退した。

ブライトンの勝ち点は22で止まった。今夜行われるアーセナル対マンチェスター・シティの結果待ちではあるが、暫定でプレミアリーグ2位につけている。

シティはブライトンと勝ち点で並んでおり、今夜勝利するか引き分ければプレミアリーグ2位に浮上する。その場合、ブライトンは得失点差で4位リヴァプールを上回る3位に後退することになる。

一方、ハーヴィー・バーンズのゴール（8分、PK）で勝利したニューカッスルは、勝ち点を16に伸ばし、プレミアリーグ12位につけている。

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ハル・シティが連勝

ハル・シティは同節でクリスタル・パレスに3-2で勝利し、白星を重ねた。

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ハル・シティは前節でブライトンを2-0で下しており、この日さらに勝ち点3を加えて勝ち点17とし、プレミアリーグ9位につけた。

一方、ホームのクリスタル・パレスは勝ち点7のまま最下位にとどまり、この日の敗戦でさらに苦しい立場に追い込まれた。

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ハル・シティはオリヴァー・マクバーニー（38分）、ソルバ・トーマス（48分）、リーガン・スレイター（80分）が得点。クリスタル・パレスはヨルゲン・ストランド・ラーセン（90分）とアダム・ウォートン（90+5分）がゴールを挙げた。

トッテナムがサンダーランドを撃破

トッテナムは2試合連続で勝利を収め、サンダーランドに2-0で勝った。2得点はいずれもジェームズ・マディソン（35分、70分）が決めた。

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貴重な勝ち点3を手にしたトッテナムは勝ち点を18に伸ばして8位。一方のサンダーランドは勝ち点9のまま18位にとどまり、こちらも苦しい状況に陥った。

白熱した今節の別の一戦では、ボーンマスが敵地でフラムに2-1で勝利した。

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ボーンマスはマーカス・タヴァーニア（21分）とジャスティン・クライファート（62分）が得点。フラムはロドリゴ・ムニス（28分、PK）がゴールを挙げた。

ボーンマスは勝ち点を21に伸ばして5位。フラムは勝ち点11のまま17位にとどまった。