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ニューカッスル・ユナイテッドは日曜日、クリスタル・パレスに2-0で勝利し、重要な勝ち点3を獲得した。この結果、厳しい批判にさらされるピエール・サージュ監督への圧力はさらに強まった。一方、ダンゴ・ワタラが後半に貴重な同点ゴールを決め、ブレントフォードはハル・シティとの一戦で粘り強く戦い、1-1の引き分けに持ち込んだ。これらの結果、ニューカッスルは8位、ブレントフォードは6位となり、パレスは17位に低迷している。

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ニューカッスル、クリスタル・パレスの苦境を深める

ニューカッスルはセルハースト・パークで、後半に精彩を欠いたクリスタル・パレスを下し、相手の苦境をさらに深めた。見どころの乏しい前半を終えると、マティアス・ヤイスレ率いるチームは再開直後に先制する。後半開始からわずか1分ほどで、ウィル・オスラがジェイコブ・マーフィーの見事なクロスを押し込んだ。さらに60分を迎える直前、ハーヴィー・バーンズが2点目を決めた。先にジョー・ウィロックの得点を取り消した際には際どいオフサイドの判定があったが、バーンズはそれを免れて得点につなげた。この結果、ニューカッスルは8月以来初の無失点で勝ち点を11に伸ばした。一方、パレスは勝ち点7にとどまっている。

ハル、ホーム無敗を維持

日曜日のもう1試合では、ハルがMKMスタジアムでのホーム無敗記録を伸ばしたものの、ブレントフォードを相手に勝ち点3は獲得できなかった。24分、アーロン・ヒッキーがパスを収められず、ペナルティーエリア内でティム・イロエグブナムを倒してハルが先制のチャンスを得る。PKを任されたオリ・マクバーニーは落ち着いてゴール右下隅を射抜き、900日以上ぶりとなるプレミアリーグでの得点を挙げた。クィービーン・ケレハーはシュートの方向を読んだものの止められず、ハルがリードに値する内容で前半を終えた。

ワタラの同点弾でブレントフォードが勝ち点1

後半、ブレントフォードは反撃し、敵地で貴重な勝ち点1を手にした。63分、ハルの守備に隙が生じると、イゴール・チアゴからパスを受けたワタラが、ほとんどプレッシャーを受けずに流し込んで同点とした。ジェイドン・アンソニーはアウェーチームの2点目を狙い、コンスタンティノス・ツォラキスにセーブを強いた。試合終盤にはモハメド＝アリ・チョーがジョー・ゲルハートへクロスを送ったが、シュートは枠を外れ、両チームが勝ち点1を分け合った。ブレントフォードは勝ち点11で6位、ハルは勝ち点10で10位につけている。

今後の展望

ニューカッスルは今後数週間で、現在の8位からさらに順位を上げることを目指す。一方、パレスはセージに高まるプレッシャーを和らげるためにも、好結果を切実に必要としている。ブレントフォードとハルは、リーグ戦で重要な勝利をつかむべく、それぞれ次の試合に備える。