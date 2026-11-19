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11試合を終え、ユヴェントスはセリエA首位ラツィオとすでに勝ち点11差をつけられている。イタリア最多優勝を誇るクラブは立て直しと中盤の補強を模索しており、かつてバイエルン・ミュンヘンでも育成を受けたピエール＝エミル・ホイビュアに特に注目しているという。

31歳のホイビュアは、プレミアリーグのサウサンプトンとトッテナム・ホットスパーで大きな成功を収めた時期を経て、2024年からリーグ・アンのオリンピック・マルセイユでプレーしている。スパレッティ監督とユヴェントスのCEO、ジョヴァンニ・カルネヴァーリの双方が獲得を望む選手だという。結果が出ていないスパレッティ監督には批判が集まっており、1月にも指揮を執っているかは定かでないだけに、CEOも獲得を望んでいることはホイビュアにとって朗報だろう。

さらに、ガゼッタ・デロ・スポルト によると、関心は一方通行ではない。ホイビュアも、リーグ・アンよりレベルが高いと評価されるイタリアのリーグでキャリアを続けることに前向きだという。加えて、 オリンピック・マルセイユ は財政面で一定の困難を抱えており、冬の選手売却も十分に考えられる。

UEFAはなぜユヴェントスに厳しい目を向けているのか？

ただし、問題もある。ユヴェントスも財政的に余裕があるわけではなく、UEFAは同クラブの支出を厳しく監視している。ここ数年、ファイナンシャル・フェアプレーの規定で認められる額を超える支出を複数回行ったため、UEFAは6月、クラブに3年間の財政再建計画を課した。この和解合意では、財務規則違反に対する罰金だけでなく、年間赤字の上限も定められている。今季の赤字は最大500万ユーロまでに抑えなければならず、来季は収支を均衡させる必要がある。規定を守れば、2028年には通常のファイナンシャル・フェアプレーのルールに戻ることができる。

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つまり、冬の移籍期間に新戦力を迎えるとしても、レンタルに限られる。ホイビュアについては、夏に1500万ユーロで買い取るオプション、あるいは買取義務を付けたレンタルが検討されている。

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冬に選手が退団すれば、ユヴェントスの補強の余地は広がる。候補の一人がウェストン・マッケニーだ。かつてシャルケに所属した同選手には、これまで代表で指導を受けたマウリシオ・ポチェッティーノが指揮を執るマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が取り沙汰されている。マッケニーは苦境にあるクラブから別の苦境にあるクラブへ向かうのか。 本人は否定しているものの、その可能性は完全には排除できない。

ピエール＝エミル・ホイビュアのバイエルン・ミュンヘンでの出場試合数

ホイビュアが実際にユヴェントスへ移籍すれば、ドイツ人FW ニック・ヴォルテマーデ は、対人戦に非常に強いチームメートを得ることになる。ホイビュアはリーダーでもあり、勤勉さだけでなく、優れた戦術眼も備えていると評価されている。

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ホイビュアは2012年夏にコペンハーゲンからバイエルン・ミュンヘンの下部組織へ移り、2013年4月にユップ・ハインケス監督の下でトップチームデビューを果たした。後任のジョゼップ・グアルディオラ監督から公の場で高く評価されたものの、バイエルンでのブレイクはかなわなかった。アウクスブルクとシャルケ04への2度のレンタルを経て、バイエルンでは公式戦通算25試合に出場。デンマーク人のホイビュアは2016年にイングランドへ渡り、サウサンプトンでも、その後のトッテナムでもレギュラーとしてプレーした。