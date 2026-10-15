ドイツ代表選手は、敵地でのスペイン勢セルタ・ビーゴ戦（2-1、前半0-1）で一時同点となるゴールを決めた。これで欧州第2の大会では、2試合目で2得点目となった。前の試合ではナイメヘンを相手にPKで得点していた。

このアタッカーは、マルコス・アロンソが胸でのトラップを失敗したところに絶好の位置で反応。至近距離から右足で冷静にゴールへ流し込んだ。さらに、かつてフランクフルトでプレーしたランダル・コロ・ムアニ（90＋2分）が後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを決めた。

それに先立ち、ウーゴ・アルバレス（18分）がスペイン勢を先制に導いていた。ビーゴが2試合で勝ち点0と、リーグフェーズの早い段階から苦しい立場に立たされる一方、トリノのクラブは勝ち点6を獲得し、欧州では順調に進んでいる。対照的なのが国内リーグだ。首位を争うインテルとラツィオには、すでに勝ち点5差をつけられている。ヴォルテマーデはセリエAではまだ無得点だが、これまでの出場も途中投入に限られている。

それでも、直近のカリアリ戦（1-1）では好プレーをいくつか見せ、前線でコンビを組むコロ・ムアニから称賛も受けていたにもかかわらず、最近はイタリア紙の批判の的となっていた。

なぜニック・ヴォルテマーデはユヴェントスでこれほど批判されているのか？

トリノのトゥットスポルト紙はカリアリとの引き分け後、容赦なくこう記した。「スパレッティ監督、幸運を祈る。今は異物のように見えるこの選手に、何らかの理屈を見いだせるといいが」。コリエレ・デロ・スポルト紙も批判に加わり、「ゴール前でのヴォルテマーデは特別な存在ではない」と評した。また、ガゼッタ・デロ・スポルト紙は、ドイツ代表選手にはユーヴェの布陣に居場所を見つける時間が「まだ残されているかもしれない」との見方を示した。

さらにガゼッタ・デロ・スポルト紙は先日、スパレッティ監督もヴォルテマーデの獲得を今では疑問視しており、冬には新たなセンターフォワードを求めていると報じた。

同紙によると、スパレッティ監督は内部で、現在も負傷中のケナン・ユルディズに加え、ケリム・アライベゴヴィッチとニコ・ゴンサレスという、ヴォルテマーデが好むセカンドトップの位置でプレーできる選手がすでに3人いると指摘したという。

そのため、AFCサンダーランドのブライアン・ブロビーが冬の獲得候補になっているという。ガゼッタ紙によれば、マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ）、フォラリン・バログン（モナコ）、アントニオ・ライモンド（フロジノーネ）も候補に挙がっている。