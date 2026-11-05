「とんでもない。誰かに門戸を閉ざすなんて、そんなことをすれば我々は正気ではありません」とクロップは、今回の招集メンバーから外れた有名選手たちについて問われ、語った。その中にはヤン・アウレル・ビセック、カリム・アデイェミのほか、ヴォルテマーデも含まれていた。

クロップは特に、イタリアのメディアでもたびたび批判を受けているセンターフォワードのヴォルテマーデとじっくり話し合ったという。ニューカッスルから「老貴婦人」ユヴェントスへ期限付き移籍して以来、ヴォルテマーデはリーグ戦でいまだ無得点だが、ヨーロッパリーグではすでに3得点1アシストを記録し、結果を残している。クロップもその点に触れ、今後に向けてヴォルテマーデを励ました。

「正直なところ、ニックは今、ユーヴェでむしろ良い時期を過ごしている。いろいろなものを取り戻しつつあるが、移籍後は簡単な時期ではなかった。ユーヴェでも、基本的にはとても賢明な移籍だった。リーグは変わり、天気も良くなった。それでも物事は順調に進んでいない」とクロップは語った。かつてのイタリアの常勝王者が不振から抜け出せないのは、「もちろんニックのせいではない。少しもそうではない」と強調した。

「それはチームのパフォーマンスや、周囲の期待の高さに関係している。（中略）ニックは良い方向に進んでいる。ゴールへの直接的な脅威が少し足りないが、攻撃を組み立て、プレーをつなぐ力はある。だから、もちろん門戸を閉ざしたわけではない。我々にとって難しい決断だったが、時には調子がほかのすべてに優先する」とクロップは、24歳のヴォルテマーデを選外とした理由の説明を締めくくった。

ヴォルテマーデ、ドイツ代表でも苦しい時期に

ヴォルテマーデに代わって、ニクラス・フュルクルクが1年以上ぶりにドイツ代表に復帰した。これは自然な流れであり、「比較的簡単な決断」だった。クロップは、フュルクルクがブレーメンで記録している目覚ましい得点率を踏まえ、そう明言した。

3人のアタッカーの残る2人は、フランクフルトでもコンスタントに得点しているユネス・エブヌタリブ（10試合で8得点）と、直近のアーセナル対リヴァプール戦で決勝ゴールを挙げ、プレミアリーグ史上最多得点のドイツ人選手となったカイ・ハヴァーツだ。

ヴォルテマーデは2025年夏のデビュー以来、ドイツ代表のすべての合宿に招集されてきた。苦戦したワールドカップ予選の終盤には、当時負傷していたハヴァーツが不在のなか、最後の3試合で4得点を挙げ、攻撃面で代表チームをけん引した。

しかしワールドカップでは、惨憺たる結果に終わったパラグアイとのベスト32の試合にしか出場せず、PK戦で痛恨の失敗を犯した。クロップがドイツ代表監督に就任した後は、大人数の招集メンバーに入り、直近のセルビア戦とギリシャ戦の2試合に出場した。セルビア戦では、無人のゴールまで5メートルという位置からの絶好機を無残にも逃した。