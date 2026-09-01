移籍ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオ氏とファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ヴォルテマーデはすでにユベントスへのレンタル移籍にゴーサインを出しており、火曜日に現地でメディカルチェックを受けるという。

これに先立ち、移籍ジャーナリストのマッテオ・モレット氏も、ドイツ代表FWがシーズン終了までのレンタル移籍でユベントスと合意したと報じていた。現在はユーベとニューカッスルの間でも合意に達したようだ。それによると、ビアンコネーリは400万〜500万ユーロのレンタル料を支払う一方、ヴォルテマーデに関する買い取り条項は一切得られない。つまり、このドイツ代表FWはシーズン終了後に再びマグパイズへ戻ることになり、同クラブとは2031年まで契約を残している。

ヴォルテマーデは昨夏、7500万ユーロでVfBシュトゥットガルトからニューカッスルへ加入したばかりだったが、リーグ最初の5試合で4得点という華々しいスタートを切った後、調子を落とした。ただ、これは当時のニューカッスル指揮官エディ・ハウが、ある時期からヴォルテマーデをかなり低い位置、いわばインサイドハーフのような役割でプレーさせていたことにも起因していた。 少なくともヴォルテマーデ本人は、メディアから得点不足について問われた際、常にその点を理由として挙げていた。

「僕には毎試合、ゴールかアシストが期待されている。でも攻撃でプレーしていなければ、得点につながる危険なスペースに入っていくのは明らかに難しくなる」と、ヴォルテマーデは6月にstern に対して強調。さらにその後、自身の見解ではハウによってすでに別のポジションで起用されていたことを理解していなかったイングランドの批評家たちにも反論した。「それでも一部の専門家には、相変わらずストライカーとして評価されていた。すると『なぜニックはこんなにゴールが少ないんだ？』『なぜもっとアシストしないんだ？』という話になる。そうした問いは間違っていたし、僕はまったく公平ではないと感じていた」

ヴォルテマーデ、ニューカッスル・ユナイテッドとドイツ代表で定位置を失う

24歳はその後、ニューカッスルでもドイツ代表でもレギュラーの座を失った。ワールドカップではパラグアイとのラウンド32で延長戦開始直前に途中出場しただけで、続くPK戦ではカイ・ハフェルツと同様に失敗し、その後に蹴ったヨナタン・ターも失敗。ドイツは再びW杯で大きな失態を演じ、敗退となった。

大会勘がまったくない状態の不振FWに、あれほど重要なPKを蹴らせた対応をめぐっては、大会後にユリアン・ナーゲルスマン監督へ厳しい批判が向けられた。

一方でヴォルテマーデはマグパイズでの再出発を目指していた。もっとも、ハウは退任し、後任にはドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレが就任していた。 そのヤイスレは、ヴォルテマーデのかつての恩師であるシュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネスにも電話を入れ、VfB指揮官とともに、ヴォルテマーデをどう起用すれば本来の力を取り戻せるかを話し合ったという。

プレミアリーグ開幕節のリバプール戦（2-2）では、ヴォルテマーデは再び90分間ベンチを温めることになったが、先週末のトッテナム戦（2-0勝利）では終了約20分前から出場し、いきなりヨアン・ウィサの2点目をアシストした。

そして火曜日の夜、ニューカッスルはついに、この退団が迫るストライカーの代役を発表した。マグパイズの発表によると、ベルギー代表FWマティアス・フェルナンデス＝パルドがLOSCリールから加入する。ニューカッスルは報道によれば、その移籍金として約6000万ユーロをフランス側に支払うという。

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ヴォルテマーデに加え、ジョナサン・デイヴィッド獲得もBVBは実現せずか

一方のヴォルテマーデは、どうやらニューカッスルを離れることになりそうだ。ユベントスでは、アトレティコ・マドリーへ移籍するジョナサン・デイヴィッドの後釜となる見通し。デイヴィッドはビアンコネーリ在籍中、かつてLOSCリールで国際的な注目を集めた時のように、安定して得点を量産することができなかった。移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、キャリア通算154ゴールを記録しているこのカナダ代表FWのロヒブランコス移籍は目前に迫っている。

それによれば、デイヴィッドはまずレンタルでアトレティコに加わり、来夏には2500万ユーロの買い取りオプションが設定される。ユーベ自身は、リールとの契約満了を受けて、デイヴィッドを昨夏にフリーで獲得したばかりだった。

BVBにとって、ユーベが関わるこの2件の移籍は、伝えられるところではいずれも非常に痛い後退となる。日曜日にはBildが、ヤニス・コンスタンテリアスの重傷のひざのケガを受け、ヴォルテマーデが再びドルトムント首脳陣の構想に浮上していると報じていた。BVBは数週間前にすでにニューカッスルへヴォルテマーデ獲得の可能性を打診していたが、Sky によると即座に断られたという。

そしてデイヴィッドもまた、最近になってラース・リッケンとオーレ・ブックを中心とするBVB首脳陣のレーダーに入っていたようだ。Sky Italiaによれば、黒と黄のクラブはトリノでこのカナダ代表について問い合わせを行っていた。 だが、この夏にこの2人の攻撃的選手がドルトムントへ向かうことはなくなりそうだ。その代わり、一時はポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルセル・レグラの完全移籍が近づいていたが、現在はアーセナルのイーサン・ヌワネリをシーズン終了までのレンタルで獲得することで合意に達したとみられている。

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コンスタンテリアスの代役候補について、BVBは「いくつかの案件を進めている」

これに先立ち、ニコ・コバチ監督はすでに、コンスタンテリアスの衝撃を受けてBVBが移籍市場でもう一度動いており、その点で複数の候補者をリストアップしていることを認めていた。 「いくつか進めている案件がある。あとは、そのうちどれを最もうまく形にできるかを見極めなければならない」と、コバチ監督は火曜夜に行われるDFBポカールでのオーバーリーガ所属HEBCハンブルク戦を前にした記者会見で語った。

さらにコバチ監督は、このためブックとリッケンもハンブルクでの試合に同行しないことを明かした。「彼らは懸命に仕事をすることになる。なぜなら、本当に時間がほとんどないからだ。すべてがかみ合わなければならない」