移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、SSCナポリがニューカッスル・ユナイテッドに対し、24歳のFWのレンタル移籍について問い合わせを行ったという。ただし、マグパイズ首脳陣がセリエAからの接触にすでに反応したかどうかについて、ロマーノ氏は明らかにしていない。

ここ数週間、ニューカッスル周辺では、プレミアリーグの同クラブがこの夏、身長1.98メートルの代表FWを決して手放す意向はないとのうわさが伝えられていた。イングランドでのデビューシーズンは波のある内容となったものの、セント・ジェームズ・パークの強化責任者たちは、ブレーメン生まれのアタッカーのブレイクを引き続き期待している。

ヴォルテマーデのポテンシャルをついに完全開花させるため、新たにニューカッスルの監督に就いたマティアス・ヤイスレは、セバスティアン・ヘーネスにすでに接触したとも伝えられている。このVfBシュツットガルト時代のヴォルテマーデの元指揮官とのやり取りでは、主にこの長身FWが戦術的な枠組みの中でどのポジションなら最大の価値を発揮できるかが話し合われた。

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ニック・ヴォルテマーデ：シュツットガルトとドルトムント移籍のうわさ

こうした調整の過程で、シュヴァーベン地方へのレンタル復帰の可能性をめぐる憶測がすぐに浮上した。その大きなきっかけの一つが、ニューカッスルがビラル・エル・ハンヌスに関心を示していたことだった。同選手はVfBで売却候補と見なされている。ただ、Bild は交換トレードの可能性を否定。ヴォルテマーデの“レンデル”復帰は、いずれの当事者にとっても話題になっていないとしている。

これはボルシア・ドルトムント加入についても同様のようだ。BVBはレンタル移籍の有力な受け皿候補として繰り返し名前が挙がっていたが、Sport Bild によると、選手サイドとヴェストファーレンのクラブの間で直接接触があったことは一度もないという。

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ニック・ヴォルテマーデの移籍金はいくらだったのか？

RBライプツィヒからの関心という話にも根拠はまったくないという。さらにプレミアリーグからは、ライバルのノッティンガム・フォレストも獲得に向けて感触を探ったとされる。しかし、ニューカッスルはこの打診を即座に拒んだ。

ヴォルテマーデ獲得に際し、マグパイズは1年前に7500万ユーロの移籍金をVfBシュツットガルトへ支払っていた。イングランドの名門クラブでの最初のシーズン、同FWは公式戦52試合に出場し、11得点5アシストを記録した。