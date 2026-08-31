移籍ジャーナリストのマッテオ・モレットによると、ドイツ代表の同選手はユベントスと今季終了までのレンタル移籍で合意したという。あとはユベントスがニューカッスル・ユナイテッドと取引条件で合意する必要があるとされる。ただし、モレットによれば交渉は成立に向けて順調に進んでいる。

ヴォルテマーデは昨夏、7500万ユーロでVfBシュトゥットガルトからマグパイズへ加入したばかりだったが、リーグ戦最初の5試合で4得点という華々しいスタートを切った後、そこで不振に陥った。ただ、それには当時のニューカッスル指揮官エディ・ハウが、ある時期からヴォルテマーデをかなり低い位置、いわばインサイドハーフとしてプレーさせていたことも影響していた。少なくともヴォルテマーデは、自身の得点不足についてメディアから問われた際、常にそう主張していた。

「自分には毎試合、ゴールかアシストが求められる。でも、もし攻撃でプレーしていなければ、得点につながる危険なエリアに入っていくのは明らかに難しくなる」と、ヴォルテマーデは6月にstern に対して強調。その後、自身の見解では、すでにハウの下で別のポジションで起用されていたことを理解していなかったイングランドの批評家たちにも反論した。「それでも一部の評論家は、相変わらず自分をストライカーとして評価していた。すると『なぜニックはこんなにゴールが少ないんだ？』『なぜもっとアシストしないんだ？』という話になる。あれは間違った問いだったし、まったく公平ではないと感じていた」

ヴォルテマーデ、ニューカッスル・ユナイテッドとドイツ代表で定位置を失う

24歳のヴォルテマーデはその後、ニューカッスルでもドイツ代表でも定位置を失った。ワールドカップではパラグアイとのラウンド32で延長開始直前に途中出場しただけに終わり、その後のPK戦では、彼の前のカイ・ハフェルツ、後のヨナタン・ターと同様に失敗。ドイツはこれによりまたしてもワールドカップで大きな失敗を経験し、敗退した。

大会のリズムがまったくない苦境のストライカーに、あれほど重要なPKを蹴らせたその扱いをめぐり、ユリアン・ナーゲルスマン監督には試合後、厳しい批判が向けられた。

一方のヴォルテマーデは、マグパイズでの再出発を目指していた。というのも、ハウが退任し、後任にはドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレが就任していたからだ。そのヤイスレは、ヴォルテマーデのかつての恩師セバスティアン・ヘーネスにシュトゥットガルトで電話をかけ、VfBの指揮官と、ヴォルテマーデがかつての力を取り戻すためにはどのように起用するのが最善かを話し合ったともされている。

しかしプレミアリーグ開幕節のリバプール戦（2-2）では、ヴォルテマーデは再び90分間ベンチを温め、先週末のトッテナム戦（2-0勝利）では終了約20分前から出場。そしてすぐにヨアン・ウィサの2点目をアシストした。

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BVB、ヴォルテマーデに加えてジョナサン・デイヴィッドも逃す見通し

しかし今度は、どうやらニューカッスルを離れることになりそうだ。ユベントスでは、アトレティコ・マドリーへ移るジョナサン・デイヴィッドの後釜を務める見込み。デイヴィッドは“オールドレディ”での在籍期間中、それ以前にLOSCリールで国際的な人気を集めたほどの安定した得点力を示せなかった。移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノによれば、キャリア通算154ゴールを記録しているこのカナダ代表のロヒブランコス移籍は間近に迫っている。

それによると、デイヴィッドはまずレンタルでアトレティコに加わり、来夏には2500万ユーロの買い取りオプションが設定される。ユベントス自身は、リールとの契約が満了した後の昨夏に、デイヴィッドをフリーで獲得したばかりだった。

BVBにとっては、ユベントスが関わるこの2つの移籍はいずれも痛手となる可能性がある。日曜にはBildが、ヤニス・コンスタンテリアスの重い膝の負傷を受け、ヴォルテマーデが再びドルトムント首脳陣の構想に浮上していると報じていた。BVBはすでに数週間前、ヴォルテマーデ獲得の可能性についてニューカッスルに問い合わせていたものの、Sky によれば即座に断られたという。

また、デイヴィッドもラース・リッケンとオーレ・ブックを中心とするBVB首脳陣のレーダーに最近浮上していたようだ。Sky Italiaによれば、ドルトムントはトリノでこのカナダ代表について問い合わせを行っていた。だが、この夏にこの2人の攻撃的選手がドルトムントへ向かうことはもうなさそうだ。

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コンスタンテリアスの代役候補として、BVBは「いくつかのカード」を持つ

それでも、ニコ・コヴァチ監督は、コンスタンテリアスのショックを受けてBVBが移籍市場で改めて動いており、その点について何人かの候補を絞り込んでいることを認めた。「いくつかのカードは持っている。 あとは、どのカードを最もよい形で切れるかを見極めないといけない」と、コヴァチ監督は火曜夜のDFBポカール、オーバーリーガ所属HEBCハンブルク戦を前にした記者会見で語った。

さらにコヴァチ監督は、そのためにブックとリッケンがハンブルクへの遠征に帯同しないことも明かした。「彼らは懸命に働くことになる。時間が本当にほとんどないからだ。すべてがかみ合わなければならない」

ヴォルテマーデとデイヴィッドに加え、BVBは土曜以降、ほかの選手たちとも結び付けて報じられている。Ruhr Nachrichten は、たびたび名前が挙がるジェイドン・サンチョに加え、フィスニク・アスラニ（ホッフェンハイム）、イーサン・ヌワネリ（アーセナル）、そして無所属のリース・ネルソンの名前も挙げた。

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