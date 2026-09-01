移籍ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオ氏とファブリツィオ・ロマーノ氏の報道によると、ヴォルテマーデはすでにユヴェントスへのレンタル移籍にゴーサインを出しており、火曜日に同クラブでメディカルチェックを受けるという。

これに先立ち、移籍ジャーナリストのマッテオ・モレット氏も、ドイツ代表の同選手がユヴェントスと今季終了までのレンタル移籍で合意したと報じていた。さらに現在では、ユーヴェとニューカッスルの間でも合意に達したとみられている。これによると、ビアンコネーリは400万〜500万ユーロのレンタル料を支払うが、ヴォルテマーデに関する買い取り条項は一切付かない。つまり、このドイツ代表選手はシーズン終了後に再びマグパイズへ戻ることになり、同クラブとは2031年まで契約を残している。

ヴォルテマーデは昨夏に7500万ユーロでVfBシュトゥットガルトからニューカッスルへ加入したばかりだったが、リーグ最初の5試合で4得点という華々しいスタートを切った後、調子を落とした。ただ、それには当時のニューカッスル指揮官エディ・ハウが、ある時点からヴォルテマーデをかなり低い位置、いわばインサイドハーフのような役割で起用していたことも関係していた。少なくともヴォルテマーデ本人は、メディアから得点不足について問われるたびに、その点を繰り返し挙げていた。

「僕には毎試合、ゴールかアシストが求められている。でも攻撃の位置でプレーしていなければ、得点につながる危険なスペースに入っていくのはずっと難しくなる」と、ヴォルテマーデは6月にsternに対して強調。続けて、自身の見解ではハウの下で別のポジションで起用されていることを理解していなかったイングランドの批評家たちにも反論した。「それでも一部の専門家には、相変わらずストライカーとして評価されていた。すると『なぜニックはこんなに点を取らないんだ？』『なぜもっとアシストしないんだ？』という話になる。それは間違った問いだったし、まったく公平ではないと思っていた」

ヴォルテマーデ、ニューカッスル・ユナイテッドとドイツ代表で定位置を失う

24歳のヴォルテマーデはその後、ニューカッスルでもドイツ代表でも先発の座を失った。ワールドカップでは、パラグアイとのラウンド32で延長戦開始直前に短時間出場したのみ。続くPK戦では、ヴォルテマーデは自身の前のカイ・ハフェルツ、自身の後のヨナタン・ターと同じく失敗した。これによりドイツは再びワールドカップで大きな失敗を経験し、敗退となった。

大会勘がまったくない苦境のストライカーに、これほど重要なPKを蹴らせたその対応をめぐり、ユリアン・ナーゲルスマン監督には試合後、厳しい批判が集まった。

一方のヴォルテマーデはマグパイズでの再出発を目指していた。というのも、ハウが辞任し、後任にはドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレが就任したからだ。そのヤイスレは、ヴォルテマーデのかつての恩師セバスティアン・ヘーネスにシュトゥットガルトで電話を入れ、VfBの指揮官と、ヴォルテマーデをどう使えば本来の力を取り戻せるのかを話し合ったとも伝えられている。

だが、プレミアリーグ開幕節のリヴァプール戦で2-2に終わった試合では、ヴォルテマーデは再び90分間ベンチを温めた。先週末のトッテナム戦では2-0の勝利の中、試合終了約20分前から出場し、いきなりヨアヌ・ウィサの2点目をアシストした。

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BVB、ヴォルテマーデに加えてジョナサン・デイヴィッド獲得も不発か

しかし今度は、ニューカッスルを離れることになりそうだ。ユヴェントスではヴォルテマーデがアトレティコ・マドリーへ移るジョナサン・デイヴィッドの後釜になる見通し。デイヴィッドはビアンコネーリでの在籍期間中、OSCリール時代に国際的な注目を集めたほどの安定した得点力を示せなかった。移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、キャリア通算154ゴールを記録しているこのカナダ代表のロヒブランコス行きは目前に迫っているという。

報道によれば、デイヴィッドはまずレンタルでアトレティコに加わり、来夏には2500万ユーロの買い取りオプションが設定される。ユヴェントス自身は、デイヴィッドを昨夏にリールとの契約満了を受けてフリーで獲得したばかりだった。

BVBにとっては、ユヴェントスが絡むこの2件の移籍は、いずれも看過できない痛手となりそうだ。日曜日にはBildが、ヤニス・コンスタンテリアスの重いひざの負傷を受けて、ヴォルテマーデが再びドルトムント首脳陣の構想に入ってきたと報じていた。BVBは数週間前にすでにニューカッスルへヴォルテマーデの獲得可否を問い合わせていたというが、Skyによれば即座に断られていた。

さらに、ラース・リッケンやオーレ・ブックらBVB首脳陣のレーダーには、デイヴィッドの名前も最近浮上していたようだ。Sky Italiaによると、黒黄軍団はトリノでこのカナダ代表について問い合わせを行っていたという。ただ、この夏にこの2人の攻撃的選手がドルトムントへ向かうことはなくなりそうだ。その代わり、ポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルセル・レグラの完全移籍が一時は近づいていたものの、現在はアーセナルのイーサン・ヌワネリを今季終了までのレンタルで獲得することで合意したとみられている。

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コンスタンテリアスの代役へ：BVBは「いくつかの選択肢を持っている」

これに先立ち、ニコ・コヴァチ監督もすでに、コンスタンテリアスのショックを受けてBVBが移籍市場でもう一度動いており、その点で複数の候補を絞り込んでいることを認めていた。「いくつかの案件が進んでいるし、今はその中でどれが最もうまく形にできるかを見極めなければならない」と、コヴァチ監督は火曜夜に行われるDFBポカール、オーバーリーガ所属のHEBCハンブルク戦を前にした記者会見で語った。

さらにコヴァチ監督は、このためブックとリッケンがハンブルクでの試合に帯同しないことも明かした。「彼らは懸命に働くことになる。なぜなら時間が本当にほとんどないからだ。すべてがかみ合わなければいけない」