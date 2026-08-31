ユヴェントスが今季、ニューカッスル・ユナイテッドからニック・ヴォルテマーデをレンタルで獲得する。複数メディアが月曜夜に報じており、その中にはSky Deutschlandやファブリツィオ・ロマーノも含まれている。

ロマーノは自身おなじみの「here we go」で、すでにこの移籍を認めている。移籍市場の専門家である同氏によれば、ユヴェントスとニューカッスルは口頭合意に達したという。

ロマーノによると、ユヴェントスはニューカッスルに対し、350万ポンドのレンタル料を支払う。これは400万ユーロを少し上回る額だ。さらに、この契約に買い取り義務は盛り込まれない。

Sky Deutschlandのフロリアン・プレッテンベルクは、ヴォルテマーデ本人はこの期限付き移籍にまだ同意していないと伝えている。ただ、両クラブは短期間のうちにストライカーからゴーサインが出ると見ており、その後にメディカルチェックを受ける見込みだ。

ヴォルテマーデ（24）は1年前、VfBシュトゥットガルトからニューカッスルに加入した。この移籍には実に7500万ユーロが投じられていた。

ただ、プレミアリーグのクラブではまだ本格的な説得力を示せていない。公式戦53試合で、このドイツ人選手は11ゴール6アシストを記録している。

この夏、ヴォルテマーデはドイツのワールドカップ登録メンバーにも名を連ねた。ただ、出場したのは決勝トーナメント1回戦のみで、途中出場だった。