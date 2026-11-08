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イタリアの伝説的ストライカー、ルカ・トーニが、ユヴェントスのFWニック・ヴォルテマーデに対する疑問を改めて口にした。

ドイツ代表FWを評価しているかと問われたトーニは、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで「そうは思わない」と答えた。「ユーヴェはトップクラスの点取り屋を獲得するか、イタリア人選手を信頼して起用するべきだ」

2006年のワールドカップ優勝メンバーで、2007年から2010年にかけてバイエルンでレジェンドとなったトーニには、ヴォルテマーデに代わってユヴェントスの前線で見たい候補もいる。「私なら常にスカマッカを起用する（ジャンルカ・スカマッカ。アタランタ所属のイタリア代表FW、編集部注）。結果を見れば、スカマッカがヴォルテマーデより悪いプレーをするとは思わない」

24歳のドイツ人FWは昨夏、ニューカッスル・ユナイテッドから360万ユーロのレンタル料でユーヴェに加入した。これまでヴォルテマーデがイタリアのクラブで結果を残しているのはヨーロッパリーグだけで、4試合に出場してすでに3得点2アシストを記録している。一方、セリエAでは、かつてブレーメンとシュトゥットガルトでプレーした同選手は8試合を終えて得点にもアシストにも絡んでいない。そのため、加入からまだ2カ月余りにもかかわらず、イタリアのメディアから度々批判を受けている。

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トーニは9月末にも、同じくガゼッタに対してヴォルテマーデへの低い評価を明かしていた。「彼には心を動かされない。ゴール前で冷静に決め切れるようには見えないからだ。それこそがセンターフォワードにとって最も重要な資質であるはずなのに」と語った49歳のトーニ自身も、2011年1月から2012年1月にかけてユヴェントスで15試合に出場し、2得点を挙げている。

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トーニによれば、味方と連係する現代的なストライカーに求められる役割では、ヴォルテマーデは「必要な資質と技術を持っているので優れている。だが、私はパスを一つや二つ通せなくても、ペナルティーエリア内で足元に来たボールをすべてネットに収めるストライカーの方が好きだ」という。

Getty Images

ユーヴェで苦しいスタートを切ったヴォルテマーデは、同クラブに買い取りオプションはないとみられる中、セルビアでの試合とオランダ戦に向けたネーションズリーグのメンバーに、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督から招集されなかった。長身で細身のFWにとって新たな痛手だが、クロップ監督は励ましの言葉も送っている。

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「正直なところ、ニックは今、ユーヴェでむしろ良い時期を迎えている。多くのものが戻ってきているが、移籍後は簡単な時期ではなかった。そしてユーヴェでも、基本的にはとても賢い移籍で、リーグは異なり、天気も良くなったが、物事は順調に進んでいない」。クロップ監督は、代表通算14試合出場のヴォルテマーデを今回招集しなかった理由をこう説明した。さらに「彼は良い方向に進んでいる。ただ、ゴールを奪う上での脅威が少し足りない。攻撃を組み立て、つなげていく力はある。だから、もちろん扉が閉ざされたわけではない。我々にとって難しい決断だったが、時には調子がほかのすべてに勝る」と述べた。