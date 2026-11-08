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ニック・ヴォルテマーデが日曜夜、フィオレンティーナとのリーグ戦（2-2）で、ユヴェントス移籍後待ち望んでいたセリエA初ゴールを決めた。

ドイツ代表FWは32分、一時は1-1となる同点弾を記録。セリエAでの9試合目にして初得点を挙げた。

ヴォルテマーデのゴールをお膳立てしたのは、かつてフランクフルトでプレーしたランダル・コロ・ムアニの見事な個人技だった。ブレーメンとシュトゥットガルトでもプレーしたヴォルテマーデは、コロ・ムアニのパスを受け、10メートルの距離から巧みなシュートを冷静に決めた。

リーグ戦初ゴールも、浮かない表情で交代したヴォルテマーデ

このゴールはヴォルテマーデ本人だけでなく、ユヴェントスにとっても重要だった。フィオレンティーナとのアウェー戦で、開始早々の4分にマテオ・ペッレグリーノがCKからホームチームの先制点を決め、ユヴェントスはリードを許していたからだ。ヴォルテマーデらにとって痛かったのは、後半の立ち上がりにも出遅れたことだ。54分にはアリュー・エンジエがフィオレンティーナの2点目を決め、スコアを2-1とした。

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そのため、直後に交代を告げられたヴォルテマーデは浮かない表情でピッチを後にした。57分、24歳のドイツ人FWに代わってエドン・ジェグロヴァが投入された。その少し後、ユヴェントスは再び同点に追いつく。66分、センターバックのブレーメルがCKからヘディングで決め、2-2とした。

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試合はそのまま引き分けに終わり、慌ただしい終盤にも追加点は生まれなかった。ユヴェントスにとって、この勝ち点1では物足りない。イタリア最多優勝を誇るクラブは依然として7位にとどまり、上位陣との差はさらに広がった。首位ラツィオには、すでに勝ち点11差をつけられている。

ユヴェントスで苦しいスタートを切ったニック・ヴォルテマーデ、ドイツ代表に選出されず

9月上旬からニューカッスル・ユナイテッドからのレンタルでユヴェントスに加入しているヴォルテマーデは、イタリアで苦しいスタートを切り、たびたび批判を受けている。ここ数週間の不安定なパフォーマンスにより、現在はドイツ代表の座も失っている。ユルゲン・クロップ代表監督は、11月に予定されているセルビアでの試合とオランダ戦のメンバーに彼を選ばなかった。

Getty Images

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それでもクロップ監督はヴォルテマーデを励まし、「彼は良い方向に進んでいる。ゴールへの絶対的な脅威が少し足りない。プレーを組み立て、継続する力はある。だから、もちろん扉が閉ざされたわけではない。我々にとって難しい決断だったが、時には調子がほかのすべてに優先する」と語った。

日曜夜にセリエAで初得点を挙げたヴォルテマーデだが、別の大会ではすでにユヴェントスで複数回ゴールを決めていた。代表通算14試合出場の同選手は、今季のヨーロッパリーグでここまで4試合に出場し、3得点2アシストを記録している。