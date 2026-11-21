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夏以降もイタリアに残るのか？ ニック・ヴォルテマーデを巡り、状況が一転したようだ。

ニック・ヴォルテマーデのユヴェントスでのキャリアは、夏以降も続くかもしれない。驚きの展開が近づいているようだ。

イタリア紙ガゼッタ・デロ・スポルトによると、ユヴェントスは同国代表選手の残留を望んでいるという。 ヴォルテマーデはほんの数週間前まで、たびたび厳しい批判を受けていた 。後任候補を巡る憶測もすでに出ていた。

しかし、24歳のヴォルテマーデは期待外れのスタートを経て、今ではチームになじんだ。報道によれば、トリノでの生活にも満足しているという。これは 本人の最近の発言とも一致する 。ATPファイナルズを訪れた際、ヴォルテマーデはトリノについて「とても素晴らしい」と語った。さらにユヴェントスについて「とても大きなクラブで、ここではファンからたくさんの愛情を感じる。とても満足している。個人的にはここ数試合、かなりうまくいっていて、どんどん良くなっている。ますますなじめている」と話した。

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最近はセリエAでもコンスタントに先発し、代表戦による中断期間前にはACフィオレンティーナとの2-2の試合でリーグ戦初ゴールを記録した。ヨーロッパリーグではすでに5ゴールに関与している。

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ヴォルテマーデはユヴェントスに残留する？ 2つの移籍案が浮上

このため、現在は2つの移籍案が議論されているという。有力視され、実現の可能性もより高いとされるのは、妥当な金額での買い取りオプションを付けて、再び期限付き移籍する案だ。所属元のニューカッスル・ユナイテッドとの現在の契約には、このオプションは盛り込まれていない。

来夏の完全移籍は、財政面から見てはるかに難しくなりそうだ。ニューカッスルは、2025年にシュトゥットガルトへ支払った7500万ユーロにボーナスを加えた額を、できるだけ多く回収しようとするだろう。クラブの高い目標に見合う著名な代役を獲得するためでもある。トゥットスポルトは最近、具体的な金額には触れず、ニューカッスルが譲歩する可能性にも言及した。

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ガゼッタ・デロ・スポルトによると、フランシスコ・コンセイソンが交渉材料になる可能性もある。ニューカッスルは右ウイングの補強を探しているとされ、ポルトガル人選手が候補に浮上するかもしれない。23歳のコンセイソンには昨夏も退団の噂があったが、本人が移籍を拒み、残留を強く求めたとされている。

Getty Images

フランシスコ・コンセイソンはニューカッスルへ移籍する？

一方、代理人のジョルジュ・メンデスは引き続きコンセイソンの移籍先を探しており、ニューカッスルとも良好な関係にあるという。ただし、ユヴェントスがヴォルテマーデ獲得に向けて予算をさらに確保するには、コンセイソンを移籍金収支で利益が出る額で売却する必要がある。2025年にFCポルトから3200万ユーロで完全移籍させており、移籍金の候補額として4000万ユーロが挙がっている。

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日曜日、ヴォルテマーデには再び自身をアピールする機会が訪れる見込みだ。ユヴェントスはFCヴェネツィアをホームに迎える。ルチアーノ・スパレッティ監督は、ランダル・コロ・ムアニとともにヴォルテマーデを前線に起用するとみられている。