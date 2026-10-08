ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、ドイツ代表のセルビア代表戦（2-0）で、59分にウォルテマーデがゴールまで5メートルもない位置から放った痛恨のミスショットが、ユベントスで「眉をひそめさせた」という。

それだけが理由ではないものの、ユベントスは今冬にも再びストライカー探しに乗り出し、ウォルテマーデの代替候補を探す意向だという。

さらにガゼッタによれば、ウォルテマーデはルチアーノ・スパレッティ監督が求めるタイプに単純に合致しておらず、そうなると、技術力に優れた長身FWの獲得は極めて疑問の残るものだったことになる。

同紙によると、スパレッティ監督は内部で、現在も負傷中のケナン・ユルドゥズ、ケリム・アライベゴビッチ、ニコ・ゴンサレスという3選手が、ウォルテマーデの希望するセカンドトップの位置でプレーできると指摘していたという。

そのため、AFCサンダーランドのブライアン・ブロビーが今冬の補強候補になっているという。ガゼッタによれば、マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ）、フォラリン・バログン（モナコ）、アントニオ・ライモンド（フロジノーネ）もリストに入っている。

なぜウォルテマーデはニューカッスル・ユナイテッドで得点できなくなったのか？

ウォルテマーデは2025年夏、VfBシュトゥットガルトで圧巻のシーズンを送った後、7500万ユーロでニューカッスル・ユナイテッドへ移籍した。しかし、好スタートを切ったにもかかわらず、そこでほどなくして定位置を失った。当時の指揮官エディ・ハウの下では、ウォルテマーデのポジションは徐々に低い位置へ移っていき、そのため本人も、今の自分は純粋な攻撃的選手というより、むしろインサイドハーフとしてプレーしているといずれ語っていた。

それに応じて、マグパイズでのデビューシーズンが進むにつれて、彼の得点数は乏しいものになっていった。この点に関する批判に対し、ウォルテマーデはとりわけアメリカでのW杯を前に反論していた。「僕には毎試合、ゴールかアシストが求められる。でも、もし前線でプレーしていないなら、得点につながる危険なスペースに入るのはずっと難しい」と、例えば『シュテルン』にこう語っている。「批判の激しさと、それに伴って自分を取り巻く騒がしさには驚いた。そこで言われたのが、『なぜニックはこんなに点が少ないんだ？』『なぜもっとアシストしないんだ？』ということだった。でも、それは間違った問いで、僕は完全に公平だとは思わなかった」

W杯後、ウォルテマーデにとっては新監督の下ですべてが好転するはずだった。マティアス・ヤイスレが突然辞任したハウの後任に就き、VfBのセバスティアン・ヘーネス監督から、ウォルテマーデの最適な起用法について助言まで求めたとされている。だが、その平穏は長く続かなかった。

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ニューカッスルは「ウォルテマーデの知らないところで」移籍を進めていたのか？

シュポルト・ビルトによると、ウォルテマーデ自身はクラブを替えることを望んでいなかったが、シーズン開幕のリヴァプール戦でベンチスタートとなった際には「強い怒り」を覚えたという。24歳の同選手は、ヤイスレの下で自分に居場所があるのかを真剣に自問したようで、とりわけ多くのロングボールを用いるその戦い方がまったく気に入っていなかったとされる。

報道によると、ウォルテマーデのその疑念は、どうやらまったく見当違いというわけでもなかったようだ。シュポルト・ビルトは、ヤイスレがプレシーズンでの同胞ドイツ人選手のパフォーマンスに満足していなかったと伝えている。さらにクラブは「ウォルテマーデの知らないところで」移籍を前進させようとしていたという。

最終的にニューカッスルは、買い取りオプションなしでユベントスとのレンタル移籍で合意した。セリエAでは当初3試合に途中出場し、ヨーロッパリーグのNECナイメヘン戦では先発出場してPKで得点を決めた。



