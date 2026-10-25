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バーンリーがリンカーン・シティとのアウェー戦で1-4の大敗を喫した後、ニッキー・ハイエン監督を解任。後任の最有力候補にスティーブン・ジェラード氏が浮上した。 かつてアストン・ヴィラとレンジャーズを率いたジェラード氏は、2025年1月にアル・イテファクを退団して以来、監督業から離れている。今回、チャンピオンシップの降格圏に沈むバーンリーの指揮官として復帰する可能性がある。

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ジェラードがバーンリー監督の最有力候補に

ジェラードが、ターフ・ムーアでハイエンの後任を務める最有力候補となっている。ベットビクターは、46歳のジェラードが指揮を執るオッズを4対1としている。バーンリーは土曜日、リンカーンに1-4で大敗したことを受け、ベルギー人のハイエンと袂を分かった。夏に同監督を招聘してから、わずか14試合での解任となった。

ハイエンの指揮下で、バーンリーはリーグ戦12試合でわずか1勝。昨季プレミアリーグから降格したチームは、チャンピオンシップの降格圏に低迷している。バーンリーは前回の監督招聘からわずか数カ月で、再び新監督を探すことになった。

バーンリー監督候補、ジェラードを追うダイチやベラミー

オッズでは、デイヴ・チャリナー、ロブ・エドワーズ、ショーン・ダイチがジェラードに迫っており、いずれも6対1となっている。候補には、かつてリヴァプールで人気を博した2人も名を連ねる。現ウェールズ代表監督のクレイグ・ベラミーが10対1、ロビー・キーンは下馬評で劣る16対1だ。

オーレ・グンナー・スールシャールと元トッテナム監督のトーマス・フランクも16対1となっている。夏には、クラブの降格後にスコット・パーカーがターフ・ムーアを去った際にも、ジェラードがバーンリーの監督候補に挙がったが、最終的にはハイエンが就任した。

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監督業を離れた生活に「とても満足」しているジェラード

ジェラードは2021年にレンジャーズを率いてスコティッシュ・プレミアシップを制覇し、アストン・ヴィラでも監督を務めた。2025年1月にサウジ・プロリーグのアル・イテファクを離れて以来、指揮を執っていない。10月に出演したポッドキャスト『オープン・ゴール』では、こう語っている。「今は満足している。TNTでテレビの仕事をしていて、新たな契約も結んだ。そのほかにも、商業関係の仕事など、いろいろやっている。

「1年前に祖父になった。家族と過ごす時間を楽しんでいるし、休みも十分に取れている。仕事と生活のバランスは素晴らしい。いくつものオファーを受け、チームと話もしてきたが、今は自分のやっていることにとても満足している」

バーンリーはジェラードを監督業に呼び戻せるか？

バーンリーはチャンピオンシップの降格圏からの脱出を目指し、ハイエンの後任探しを進める。ジェラードは昨年、レンジャーズへの復帰を見送った。本人の発言からは、バーンリーがTNTスポーツでの解説者の仕事からジェラードを引き抜くには、苦戦を強いられる可能性がうかがえる。