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ニコ・パスは、リオネル・メッシが背負った伝説的な背番号10を継ぐ準備ができているとの声を受け流した。コモの攻撃的MFは火曜夜、コルドバで行われた国際親善試合の前半に鮮やかな2得点を挙げ、コスタリカに7-0で大勝したアルゼンチン代表の主役となった。

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コルドバで決定力を見せつけたパス

リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表が暦年最後の試合を マリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムでの圧勝で締めくくった 一戦で、パスが主役となった。コモの司令塔は7分、フリアン・アルバレスとエンソ・フェルナンデスが主導したカウンターを力強い左足のシュートで締めくくり、先制点を奪った。GKパトリック・セケイラにはなすすべがなかった。前半終了間際には強烈な右足のシュートで自身2点目を記録し、多彩な得点力を示した。ハーフタイムにフランコ・マスタントゥオーノと交代した。

パスは『TyC Sports』に「とてもうれしい。このユニフォームを着てプレーすることは最高のことだ。特に今日のような日は、たくさんの人がいて、大きな愛情を感じられた。本当にうれしい」と語った。さらに「少しずつ調子が良くなり、ピッチでより楽しめるようになっている。僕たちのチームには信じられないほどの質があるから、クラブでやっているようなプレーをここでもしやすい。チームの選手たちは素晴らしい質を持っていて、あらゆることをずっと簡単にしてくれる。このチームでプレーできるのは信じられないことだ」と続けた。

背番号10を巡る重圧には冷静

現在は背番号18を着けているが、現役を引退したリオネル・メッシが空けた象徴的な背番号10をパスが継ぐべきだとの声は高まっている。22歳の代表での活躍は目覚ましく、コスタリカ戦の2得点で直近5試合の得点数は5に達した。2026年ワールドカップ以降、パスはアルゼンチン代表に欠かせない存在となり、ボリビア、ブルキナファソ、ベナンを相手にゴールを決めている。この得点ペースから偉大な選手たちとの比較も生まれているが、創造性に富むMFは個人の栄誉や歴史的な背番号よりも、チームのためにプレーすることに集中している。

「正直、それについては考えていない。考えているのは、今日のような日を楽しみ、ピッチで楽しくプレーすることだ。僕が何より好きなのはサッカーをすることで、それに加えて代表として、これほど多くの人たちを代表してプレーできる。僕はそのためにプレーしているし、これからも続けたい」と、きっぱり語った。

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チームメートからの後押し

パス本人は背番号の変更について語ることに慎重だが、チームメートはその可能性について率直に発言している。以前のボリビア戦勝利後、GKエミリアーノ・マルティネスはSNSで、パスは「新たな背番号10」なのかと問いかけるコメントを残した。メッシがベナン戦で最後の別れを告げた後には、ロドリゴ・デ・パウルもパスを高く評価。チームが待ち望んでいたサッカーの「名手」だと称するメッセージを送り、若手を創造的なプレーを担う一員として歓迎した。

パスと親しいチェルシーのバレンティン・バルコも、背番号10の継承を公に支持している。ワールドカップ期間中に50日以上にわたってパスと同室で過ごしたバルコは、その才能をよく知っている。「ニコのプレーはすべてが好きだ。彼のプレーの仕方が本当に好きなんだ。彼が背番号10を着けてくれたらうれしい。そうなってほしい」と明かした。

アルゼンチン代表の明るい未来

サンタ・クルス・デ・テネリフェ出身のパスは、代表戦が続いた48日間で4得点を挙げており、その数字は無視できない。この好調な期間に得点できなかったのは、ラ・ボンボネーラでウルグアイに惜敗した試合だけだった。試合を重ねるごとにA代表でのプレーに慣れた様子を見せ、フリアン・アルバレスやエンソ・フェルナンデスら実績ある選手たちとも自然に連係。メッシ後の時代においても、アルゼンチンが世界屈指の強豪であり続けることに貢献している。アルゼンチン代表が2027年シーズンを見据える中、サッカー史上最も有名なユニフォームを誰が着るのかという問いは、今後も残り続けるだろう。