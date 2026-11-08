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コモのスポーツディレクター、カルラルベルト・ルディ氏が、レアル・マドリーがニコ・パスとハコボ・ラモンの買い戻し条項を行使する可能性を巡り、臆測が強まっていることについて言及した。かつてレアル・マドリーの育成組織「ラ・ファブリカ」で将来を嘱望された２人は、コモの中心選手となっている。それだけに、サンティアゴ・ベルナベウへの復帰が近いのではないかと、コモのファンの間で懸念が広がっている。

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コモの若手有望株を注視するマドリー

スペインの名門レアル・マドリーは、近年バルデベバスから巣立ったアカデミー出身者の中でも、特に将来を期待されるパスとラモンの2人を注視している。両選手はセリエAで指導スタッフの下、力を伸ばし、コモのプロジェクトに欠かせない存在となった。クラブはラモンの権利の50％に加えて特定の買い戻しオプションを保持している一方、昨夏のパスの契約は異なる形で組まれた。アルゼンチン人MFは正式にイタリアへ移籍したものの、レアル・マドリーが所定の金額で呼び戻せる条項により、ベルナベウとのつながりは残っている。両選手の欧州での評価が高まり続ける中、ロンバルディアでの長期的な将来を巡る疑問が絶えないのも自然なことだ。

選手たちを巡る騒ぎについて、ルディはこうした移籍のうわさが避けられないことを認めた。「コモのファンの立場になって考えなければなりません。11月と3月には、他チームからの関心を受けて、いつも選手の売却が話題になるからです」とルディは『Radio Radio Lo Sport』のインタビューで説明した。発言は『Defensa Central』が伝えている。「報道による憶測であれ、ほかの理由であれ、マドリーはいつでも自分たちの選手を全員呼び戻す準備ができているかのように見えます。今年はハコボ・ラモンの話が出始めていますが、今後2シーズンの間には、きっとニコ・パスの番が来るでしょう」

ニコ・パスの契約の仕組み

パスの移籍に関する金銭面の詳細は盛んに議論されてきたが、イタリアのクラブは現時点で選手の権利を完全に保有していると主張している。ルディは、契約にはレアル・マドリーの存在が大きく影を落としているものの、MFは契約上、セリエAのクラブに完全移籍した選手だと明確にした。コモは、パスがスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにいる間、その力を生かしたい考えだ。同時に、将来的に多額の移籍金を伴う退団がクラブの財政に利益をもたらす可能性も認識している。

ルディは契約の詳細と、歴史ある両クラブの良好な関係について、さらに説明した。「実際のところ、私たちは昨夏、良い取引をしました。今やニコ・パスは100％コモの選手です」と幹部は付け加えた。「とはいえ、通常どおり、レアル・マドリーには移籍市場期間中の一定の日付まで買い戻しオプションがあります。その場合、売却は私たちの仕事を後押しするもので、クラブにとって重要なものになるでしょう。その時が来れば、近年ずっとそうしてきたように状況に対応します。レアル・マドリーとは素晴らしい関係にありますが、今はこのチャンピオンである選手のプレーを楽しむべきです」

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ベルナベウ復帰の計画

スペインでの憶測によれば、パスが古巣へ戻ることはすでに事実上決まっており、移籍は3年間の成長期間を終える時期になる可能性があるという。若きプレーメーカーがイタリア行きを選んだのは、継続的な出場機会を確保し、トップリーグのプロジェクトをけん引するためだった。ジョゼ・モウリーニョ率いるチームのMF陣は層が厚く、そこでは得られなかった機会だ。これまでのところ、その決断は実を結んでおり、パスはリーグでも屈指の、創造性に富んだ魅力的な選手へと成長した。

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DFハコボ・ラモンの復帰への道筋は、さらに明快に見える。900万ユーロ未満で戻る可能性があるためだ。パスに必要な金額は大幅に高くなるが、マドリーが最初の移籍で受け取った移籍金を差し引けば、実質的な負担は抑えられる。買い戻し額は8000万ユーロとのうわさがある一方、コモは昨夏に6000万ユーロを支払っているため、レアル・マドリーが再び獲得するための実質的な支出は2000万ユーロに近い額となる。

成長と長期的な展望

パスにとって優先すべきは、新聞の見出しではなく、ピッチ上での成長だ。父のパブロ・パスは最近、クラブが息子を高く評価していた一方、キャリアを前進させるにはイタリアでプレーするのが最善だと双方が合意したと語った。ベルナベウの注目からいったん離れたことで、パスはスペインの首都での重圧を受けずに成熟し、予想以上の健闘を見せるコモのリーダーとなった。

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冬の移籍市場が近づくにつれ、マドリーとのつながりを巡る話題はさらに熱を帯びそうだ。パスが技術を生かして試合を支配し続ければ、なおさらだ。今のコモはリーグ戦の目標に集中している。白いユニフォームの誘惑を無視できなくなる前に、チームの「チャンピオン」が成功へ導いてくれることを願っている。