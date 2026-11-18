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アルゼンチンがコルドバでコスタリカから7ゴールを奪い、週末の敗戦を払拭した。新星ニコ・パスとフリアン・アルバレスが攻撃をけん引し、世界王者の攻撃陣の層の厚さを示した。

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パスとアルバレスがゴールを量産

アルゼンチンはコルドバでのキックオフ直後から、その力を示そうとする強い意志を見せ、土曜日にウルグアイに1-2で敗れた記憶をたちまち払拭した。新星パスは好調ぶりを維持し、開始わずか8分で先制点を挙げた。コモのFWはリオネル・スカローニ監督のチームに欠かせない存在となっており、代表直近5試合のうち4試合で得点している。

アルバレスも同じく大きな存在感を示し、先発メンバーに定着した理由である得点感覚を発揮した。15試合でわずか2得点という不振を経て、FWは絶好のタイミングで決定力を取り戻している。前半終了間際にはこの日2点目を決め、アルゼンチンはアウェーチームを圧倒した内容にふさわしい4-0のリードを手にしてハーフタイムを迎えた。

アルゼンチンの攻撃の速さと正確さに、コスタリカの守備陣は前半を通じて対応できなかった。ホームチームは中盤から攻撃に転じるたびに得点の気配を漂わせ、パスとアルバレスが息の合った連係で、劣勢の相手が残したスペースを突いた。この試合は、かつての大黒柱を起用できなくても、スカローニ監督には戦術面でなお多くの選択肢があることを示した。

マスタントゥオーノが輝き、リード拡大

後半に入ってもホームチームは攻撃の手を緩めず、フランコ・マスタントゥオーノが主役となった。現在レアル・マドリーからフィオレンティーナに期限付き移籍しているMFは、48分にチームの5点目を挙げ、高い評価を受ける理由を示した。その技術と視野によってコスタリカへの圧力は続き、相手はナイターの下でボール保持も守備の組織を保つこともままならなかった。

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終盤にはアレクシス・マック・アリスターもゴールを決め、この夜の6点目を記録。両チームの実力差はますます鮮明になった。そして88分、マスタントゥオーノがこの日2点目を奪い、歴史的な勝利を締めくくった。コルドバのファンに新たな才能の時代を祝わせる、隙のないパフォーマンスだった。

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メッシ引退後の時代へ

この一戦は、リオネル・メッシの引退後、アルゼンチンにとって初めての主要な試合として大きな意味を持った。10月の最後のお別れ試合を経て代表を去った伝説的な選手が残した穴は大きい。それでも今回の7ゴールは、次世代がその役割を担う準備ができていることを示唆している。スカローニ監督はこの1カ月、チームが最高レベルで競争力を保てるよう、若い選手たちを自身の戦術に組み込んできた。

この勝利は、代表チームにとって実に多くの出来事があった一年に一区切りをつけるものとなった。2026年のワールドカップ決勝でスペインに敗れた痛みは残るものの、パスやマスタントゥオーノらの台頭は明るい未来を感じさせる。後半に複数の選手を交代させながらも、チームが強度と戦術的規律を保ったことは、コーチングスタッフにとって特に喜ばしい点だろう。

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変化の一年を振り返るスカローニ監督

主審が試合終了の笛を吹き、7-0の大勝が確定したとき、アルゼンチンは大きな変革の一年を振り返ることができた。一人のスーパースターを中心とするチームから、組織的にハイプレスを仕掛けるチームへの移行は、加速しているように見える。アルバレスが決定力を取り戻し、中盤の選手も得点に大きく貢献するなか、スカローニ監督の下で進む戦術面の進化は、代表サッカー界で最も興味深い話題の一つであり続けている。

一方のコスタリカは、あらゆる面で力の差を見せつけられたこの一夜を経て、早急に立て直さなければならない。世界王者は今後の公式戦日程に目を向け、この勢いを生かそうとしている。今回の結果は、あの有名な背番号10を誰が着けていようとも、アルゼンチンは圧倒的な攻撃サッカーを展開できる手ごわい存在であり続けると、世界に示すものとなった。