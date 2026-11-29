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アルゼンチンのスター選手が、代表を引退したレジェンド、リオネル・メッシの後を継いで同国代表の背番号10を着けたいとの意向を明らかにした。

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アルゼンチン代表の伝説的な背番号10を誰が継ぐのかという問題は、同国でホットな話題となっている。リオネル・メッシの時代が終わり、空き番号となったこのユニフォームは、代表チーム内で大きな関心と幅広い議論を呼んでいる。

多くの報道では、イタリアのコモに所属するニコ・パスが、アルゼンチン代表でメッシの後を継いで背番号10を着ける最有力候補とされている。しかし、イタリアでプレーする別の選手も、この栄誉を自らのものにしたいと考えているようだ。

『フット・メルカート』によると、インテルのスター、ラウタロ・マルティネスは今後、アルゼンチン代表で背番号10を着けることを望んでいるという。

この象徴的なユニフォームを着る可能性について問われたラウタロ・マルティネスは、「もちろん、着たいね」と意欲を示したうえで、この番号の歴史的な重みを強調した。「ディエゴが着けていたし、レオも同じだ。彼はサッカー史上最高の選手とされている。僕は彼と、忘れられない素晴らしい瞬間を共有してきた」

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この発言が同国で大きな議論を呼ぶのは間違いない。とりわけ、このストライカーは「でも、まだ決まったわけではない。誰が着るのかは3月まで待たなければならない」と語り、含みを残している。

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この発言は、ニコ・パスの知名度が高まっているタイミングで飛び出した。パスはこの役割をめぐる最も自然な有力候補と見なされており、若さゆえに、次世代の代表チームを長期的に牽引するのに最もふさわしい存在と評されることも多い。

リオネル・メッシとの強い絆を強調するラウタロ・マルティネスのようなベテランの思い入れと高い地位、そしてその遺産を受け継ぐ準備が整った若き才能の台頭。その狭間で、アルゼンチンでは3月の次回インターナショナルマッチウィークまで議論が白熱すると予想される。

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メッシの母が後継者を指名

リオネル・メッシは去る10月6日、首都ブエノスアイレスの「モヌメンタル」で行われたベナン代表との記念の親善試合で、アルゼンチン代表として最後の試合に臨んだ。試合はアルゼンチンが3-0で勝利した。

スタジアムにはメッシの母も訪れ、息子のアルゼンチン代表からの別れを見届けた。この一戦は世界中のサッカーファンが注目した。

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コモとアルゼンチン代表でプレーするニコ・パスの叔父で、アルゼンチン人デザイナーのファビアン・パスが、その夜の興味深い舞台裏を明かした。

ファビアン・パスはラジオ「ラ・レッド」で次のように語った。「メッシのお別れの試合で、ニコ・パスがロッカールームから出てくると、メッシの母親が泣いていた」

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さらにこう続けた。「ニコは彼女と面識があったので、挨拶に行った。すると、メッシの母親はニコ・パスの手を握って『あなたが息子の後継者よ』と言ったんだ」

「出てきたとき、ニコは衝撃を受けていた。僕に『今起きたことが信じられない』と言って、すごい出来事として話してくれた。心の中ではまるで子どもなんだ」

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そしてこう付け加えた。「ニコの頭には、自分がメッシの後継者になるなんて考えはなかった。ニコにとって一番すごいことは、リオネルと知り合い、一緒にプレーしたことだった。まるで信じられないという感じだ。それに、ここに住んでいないから、他の選手たちのようにプレッシャーにさらされることもない。ここではサッカーの空気が違っていて、熱狂も狂気も別物だ。だから彼は今でもよく驚いているんだ」