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英国発の噂だったニコ・パスのマンチェスター・ユナイテッド移籍説は、ここ数日で裏付けが増している。チャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドを相手に2ゴールを決めたアルゼンチン人MFは、レッドデビルズの獲得希望リストの筆頭に浮上。さらにマウリシオ・ポチェッティーノの監督就任が、その関心を一段と強めた。アルゼンチンで今やリオネル・メッシの後継者と呼ばれるパスを巡り、コモとレアル・マドリーに加えて、新たな有力候補が現れたというわけだ。

ブルーノ・フェルナンデスのオールド・トラッフォードでの将来に暗雲が立ち込めるなか、マンチェスター・ユナイテッドはすでに後釜を見定めたようだ。『Sun』が報じ、『Telegraph』も確認したところによると、それがテネリフェの攻撃的MF、パスだ。

不名誉な記録が続くシーズン序盤を経て、レッドデビルズは創造性のある選手、DF、FWを求めるポチェッティーノの要望に応えるべく、早くも1月に大幅な補強に動く構えだ。ただし、パスが次の移籍市場で動かないことは承知しており、コモとの契約が最終年に入る夏に改めて獲得に乗り出す。同契約の満了日は2028年6月30日だ。

コモが昨夏、レアル・マドリーからニコ・パスを6000万ユーロで獲得した一方、スペインのクラブは2027年夏に8000万ユーロで買い戻せる権利を保持している。事実上、モウリーニョとペレスのチームだけが行使できる条項だ。レアル・マドリーはパスの復帰を計画しているが、ジュード・ベリンガムとの共存が障害となる可能性がある。2人のプレーエリアが重なりすぎるかもしれず、ユナイテッドはまさにその点を突こうとしている。

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レアル・マドリーがパスを手放すと決めれば、コモは自由に保有を続けられる。そして場合によっては、8000万ユーロを超えるオファーで売却でき、その額は1億ユーロに達する可能性もある。この大型取引に関わるクラブと22歳のパス本人にとって、今後数日、そして数カ月は重要な決断の時期となる。彼をトップレベルの舞台へ導いたコモか、呼び戻すことのできるレアル・マドリーか。その動向を見守るのがマンチェスター・ユナイテッドだ。ポチェッティーノはすでに同胞のパスに夢中で、新たなチームづくりの中心に据えたいと考えている。