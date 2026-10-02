ノルウェー代表がウェールズに1-2で敗れた試合で、右サイドバックの仕事はわずか15分ほどで終わってしまった。

リュエルソンは相手との接触がないままピッチに座り込み、その後に治療を受けた。その間に交代要員のマルクス・ペデルセンはすでに準備を進めており、16分にリュエルソンに代わって投入された。負傷の種類や重さについては、ノルウェー代表も28歳の本人も当初は明らかにしていない。

ただ、注目すべきなのは、リュエルソンが日曜日のポルトガル戦でもすでに途中交代を強いられていたという事実だ。 当時は診断結果が出なかったものの、その後ウェールズ戦では再び先発に名を連ね、どうやら痛みを訴えることもなくなっていた。

それだけに、今回の再負傷が同じ箇所によるものなのかは不明だ。また、リュエルソンがドルトムントへ早期帰還することになるのか、それとも日曜日のポルトガルとのリターンマッチで再びピッチに立つ可能性があるのかも分かっていない。

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BVBに守備の不安：ニコ・コバチが抱える問題とは

ニコ・コバチにとって、この状況は少なくとも不安材料になりそうだ。というのも、BVB指揮官はすでにシュロッターベックの足首の負傷によって守備面の悩みを抱えているからだ。このセンターバックは数日前、DFBのトレーニング中にその負傷を負っていた。しかし、ボルシアにとってリュエルソンの離脱はさらに補いにくい。

というのも、ノルウェー人のリュエルソンは、ヤン・コウトのコモ1907への今夏の移籍後、現在のスカッドで唯一の本職の右サイドバックだからだ。バックアップ獲得も実現せず、それはおそらく希望候補とされたエクトル・フォルトがFCバルセロナからレアル・ソシエダへの移籍を選んだからでもある。

今季ここまで、リュエルソンは黒黄軍団で公式戦を1試合も欠場していない。全コンペティション通算7試合で3アシストを記録している。代役としてはダニエル・スベンソンが左から右のウイングバックに回る可能性がある。マクシミリアン・バイアーが穴埋めすることも考えられる。ただ、本職が攻撃の選手である彼は、最近では前線で必要とされない場合、どちらかといえばスベンソンの代役としてピッチに立っていた。

いずれにせよ、コバチには代表ウィーク後、次の一戦へ向けてチームを準備する時間があまりない。すでに金曜日にはSVヴェルダー・ブレーメン戦が待っている。



