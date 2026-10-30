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ボルシア・ドルトムントは今週末、バイエルン・ミュンヘンとの首位争いの大一番に臨む。両チームとも、首位をめぐる現在の膠着状態を打破したい考えだ。ニコ・コヴァチ監督は、最多優勝を誇るバイエルンの脅威を認め、特に同クラブのスターFWの好調ぶりを強調した。

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コバチ監督、ケインを「驚異的」と絶賛

ドルトムントのコバチ監督は、新たにバロンドールを受賞したケイン率いるバイエルンとの対戦を前に、同選手を高く評価した。イングランド代表主将はドイツでも圧倒的な好調を維持しており、コバチ監督は土曜日に自陣の守備陣が直面する課題の大きさを認めている。ストライカーが最近手にした栄誉がその実力を物語っているとし、ブンデスリーガ移籍後にさらに一段上のレベルへ到達したと強調した。

「彼については何も言う必要がない。このタイトルを受賞したという事実だけで、彼のすべてが分かる。イングランドにいた頃からトップ選手だった。そこからさらに飛躍を遂げたのは驚異的だ」と、コバチ監督はクラブの公式サイトで語った。

首位を懸けた戦術的攻防

今回のデア・クラシカーは、これ以上ないほど重要な一戦となる。両チームは第7節終了時点で勝ち点17に並んでいる。得失点差で上回るバイエルンが首位に立つ一方、ドルトムントにはライバルを抜くチャンスがある。コバチ監督は、現在の首位争いの激しさがリーグに新鮮さをもたらしていると考えている。ただ、盛り上がりが勝利への道を容易にするわけではないと警告。ミュンヘンでは最高のプレーを見せなければならないとして、選手たちに徹底した集中を求めた。

「これによって、ここ数年よりも確実にずっと面白くなっている。しかし、だからといって戦いやすくなるわけではない。バイエルン・ミュンヘンは間違いなく、ドイツだけでなく欧州でも最高峰のチームだからだ。我々は最高レベルでプレーしなければならない。ただ、我々はドルトムントだ。我々自身にも基準があり、それに応えるつもりだ」とコバチ監督は強調した。

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守備のスピードと中盤のコントロール

ドルトムントの守備戦略で鍵を握るのが、センターバックのジョアン・ガドゥだ。この若手選手は、背後のスペースをカバーするスピードと運動量を監督から高く評価されている。コバチ監督は、ガドゥがリーグ屈指のスピードを記録しており、最近もその速さで危険なカウンターを何度も食い止めていると指摘した。「彼は、ブンデスリーガでカメラに捉えられた選手の中で最速だったと思う。ブレーメンとのカップ戦ではスピードを見せただけでなく、センターバックとして非常に広い範囲をカバーした。土曜日に本来のスピードを存分に発揮できるくらい回復していることを願っている」

次の試合 FCB ブンデスリーガ 13:30 BVB 視聴する

中盤では、ジョーイ・フェールマンがドルトムントのテンポを操る役割を担うようになった。直近3試合に先発した新加入選手は、落ち着きと技術面での安定感を示している。「こうした試合では、ボールをコントロールすることでバイエルン・ミュンヘンのプレッシャーをかわすことが決定的に重要になる場合がある。彼は間違いなく、そのために非常に、非常に重要な存在だ。試合を重ねるごとに、ますます勢いを増している」と付け加えた。

カレツァス、クラシカー出場へ直前のコンディション確認

負傷者については、コンスタンティノス・カレツァスの出場にわずかな希望が見えている。靱帯損傷から回復中のMFは、チーム練習の一部に復帰した。出場の可否は金曜日の最終的なコンディションチェック次第だが、復帰できればコバチ監督にとって選択肢が増える。週半ばのカップ戦での勝利に出場した他の選手たちは健康状態に問題がなく、「クラシカー」の激しい戦いに臨む準備ができていると伝えられている。