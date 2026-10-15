ボルシア・ドルトムントがこの時期、わずか6日間で3度のアウェー戦を戦うために移動しなければならない距離は、1万1000キロ以上。今季2試合目のチャンピオンズリーグを前に、その長旅についてはすでに十分に語られていた。まずはノルウェー北部へ向かい、水曜夜にボデ/グリムトに0-1（前半0-0）で敗れた。土曜には首都でウニオン・ベルリンと対戦し、来週火曜には遠く離れたアゼルバイジャンでサバFKと戦う。

「これほどの移動を伴う日程で、同じ11人が全試合を通してプレーできるチームは世界のどこにもない。だから今日は選手を入れ替えた」。BVBのニコ・コヴァチ監督はボデ/グリムト戦前、DAZNのマイクに向かって、先週金曜のヴェルダー・ブレーメンとの2-2から先発メンバーを5人も変更した理由を説明した。

再び負った足首の負傷から回復したばかりの守備の要、ニコ・シュロッターベックは、大事を取って遠征に帯同しなかった。3バックでは代わりにラミ・ベンセバイニが先発した。だが、コヴァチはさらに4人を入れ替えた。イーサン・ヌワネリに代えてコンスタンティノス・カレツァス、マルセル・ザビッツァーに代えてサムエレ・イナシオを起用。さらに、こちらの2つはかなり意外だったが、フェリックス・ヌメチャとセール・ギラシーに代わってジョーイ・フェールマンとファビオ・シウバが先発した。

BVB：失敗に終わったニコ・コヴァチの「人工芝対策」

「うまく入れ替えられていればいいのだが」とコヴァチは笑みを浮かべて付け加えた。しかし、そうはならなかった。少なくとも、試合前に決めた交代策は奏功しなかった。ドルトムントのコーチ陣は、特にカレツァスとイナシオを攻撃陣に加えたことに大きな期待を寄せていた。ボデの慣れないピッチを考慮してのことだった。「小柄な選手の方が人工芝に適応しやすいと思う。だから今日はコスタ、サムエレ、そしてファビオを選んだ。ここでの人工芝の上での動きに、よりうまく対応できるからだ」と、コヴァチはキックオフ前に説明していた。

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他の選択肢よりも機敏で動きに富むカレツァス、イナシオ、シウバを使い、攻撃に迫力を生み出すという「人工芝対策」は、完全に裏目に出た。特に18歳の有望株2人、カレツァスとイナシオは持ち味を発揮できずにいた。BVBが、1対1や狭いスペースでの素早い連係という彼らの強みを生かせる場面を、そもそも作れなかったためだ。ピッチの状態を踏まえた人選でコヴァチが期待した効果は、試合が進むにつれて消えていった。

ボデ/グリムトに0-1で敗れたBVB。ニコ・コヴァチは何を問題視したのか？

「ボールを持ったときのプレーがまったく良くなかった。相手の方がはるかに機敏だった」とコヴァチは語り、自身の試合プランには、最初からヌメチャやヌワネリのダイナミズム、ギラシーのフィジカルを生かす方が明らかに良かったと認めざるを得なかった。ボデ/グリムトは「我々よりもずっとうまく背後のスペースを突いていた。我々はすべて足元にパスを出し、ディフェンスラインの裏にはまったく出せなかった。それでは相手を崩せない」とコヴァチは述べた。

振り返れば、クロアチア人指揮官は、うまくいかなかった選手の入れ替えをもっと早く修正し、ハーフタイムに交代で手を打たなかったことを悔やむだろう。後半に入っても当初は何も変わらなかった。BVBが球際での強さを完全に失う一方、ホームチームの攻撃はますます危険になり、52分にフレドリク・ショーヴォルドが先制点を決めた。この得点が、最後には決勝点となった。

「いつも一歩遅れ、球際でも十分に戦えていなかった。明らかに物足りなかった。それが今日の問題だ」と、センターバックのヴァルデマール・アントンは試合後、DAZNで指摘した。「失点するまで、我々はまったく試合に参加できていなかった。前半は、ここで勝つために必要な情熱と強度を持ってプレーできなかった」とコヴァチも厳しい言葉を口にした。指揮官は1時間が経過したところでようやく判断を改め、4人を同時に交代させて好転のきっかけを作った。

フェリックス・ヌメチャらがBVBにもたらした、まったく異なるダイナミズム

試合の様相は一変した。BVBは突如として躍動感とゴールへ向かう姿勢を見せた。その中心となったのがヌメチャだ。得点の脅威を生み、それまで欠けていた背後への動きももたらした。チームを前へと押し出し、出場して最初の数分だけで、期待外れに終わったフェールマンが約1時間で見せた以上の働きをした。ギラシーはフィジカルを生かし、シウバとはまったく違う影響をボデの守備陣に与えた。リュエルソンとヌワネリも、それまでのカレツァスとイナシオとはまったく異なる推進力を発揮した。

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こうしてドルトムントは、コヴァチが開始早々から期待していたノルウェーのチームの守備を乱すプレーを、ようやく見せた。「後半は、我々がもっとうまくやればそれができると分かった」とBVB指揮官は悔しそうに振り返った。「4人を交代させて初めて試合に入り込み、主導権を握った」とも語り、アントンも「失点してから、ようやくサッカーを始めた」と強調した。

ボデ/グリムト戦での失望によって、移動の負担が大きくても、この先のBVBのアウェー連戦では大幅な選手の入れ替えは行われそうにない。「我々のチームにいる選手は一人ひとり、プレーするだけの力を持っている」とコヴァチは強調した一方、こう自らの責任も認めた。「今日はうまくいかなかった。その責任は私にある。先発メンバーを決めたのは私だからだ」