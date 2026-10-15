ボルシア・ドルトムントはこの時期、わずか6日間でアウェー3試合を戦うため、移動距離が合計1万1000キロ以上に及ぶ。今季2試合目のチャンピオンズリーグを前に、この過酷な日程は十分すぎるほど話題になっていた。まずはノルウェー北部へ向かい、水曜夜にボデ／グリムトに0-1（前半0-0）で敗戦。土曜日には首都でウニオン・ベルリンと対戦し、翌週火曜日には遠く離れたアゼルバイジャンでサバフFKと戦う。

「これほどの移動を強いられて、11人だけで全試合を戦い抜けるチームは世界中どこにもない。だから今日は選手を入れ替えた」。BVBのニコ・コヴァチ監督はボデ／グリムト戦を前に、DAZNのマイクに向かってそう説明した。先週金曜日のブレーメンとの2-2の試合から先発を5人も変更した理由だ。

足首のけがから復帰したばかりの守備の要、ニコ・シュロッターベックは、大事を取って遠征にも帯同しなかった。3バックでは代わりにラミ・ベンセバイニが先発。だが、コヴァチの変更はそれだけではない。イーサン・ヌワネリに代えてコンスタンティノス・カレツァス、マルセル・ザビッツァーに代えてサムエレ・イナシオを起用した。さらに、こちらの2人の変更はかなり意外だったが、フェリックス・ヌメチャとセール・ギラシーに代わってジョーイ・フェールマンとファビオ・シウヴァが先発した。

BVB：失敗に終わったニコ・コヴァチの「人工芝プラン」

「いい入れ替えになっていればいいね」と、コヴァチは笑みを浮かべて付け加えた。だが、そうはならなかった。少なくとも、試合前に行った選手の入れ替えは奏功しなかった。ドルトムントのコーチ陣は、特にカレツァスとイナシオを攻撃陣に加えることに大きな期待を寄せていた。念頭にあったのは、ボデで慣れないピッチに対応することだった。「小柄な選手の方が人工芝にうまく対応できると思う。だから今日はコスタとサムエレ、そしてファビオを選んだ。ここの人工芝では彼らの方が動きに対応できるからだ」と、コヴァチはキックオフ前に説明していた。

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しかし、ほかの選択肢より俊敏で動きのあるカレツァス、イナシオ、シウヴァを使って攻撃に迫力を生み出そうという「人工芝プラン」は、完全に裏目に出た。とりわけ18歳の有望株であるカレツァスとイナシオの2人は、持ち味を発揮できずにいた。BVBは、彼らが得意とする1対1や狭いスペースでの素早い連係を生かせる状況を、そもそも作れなかったからだ。ピッチの状態を踏まえた人選でコヴァチが期待した効果は、試合が進むにつれて薄れていった。

ボデ／グリムトに0-1で敗れたBVBに、ニコ・コヴァチが挙げた問題点は？

「ボールを持ったときのプレーがまったく良くなかった。相手の方がはるかに俊敏だった」とコヴァチは語った。そして自身のゲームプランには、最初からヌメチャやヌワネリの躍動感、ギラシーのフィジカルの強さを生かした方が明らかに良かったと認めざるを得なかった。「ボデ／グリムトは我々よりずっとうまく背後のスペースを攻めていた。我々はすべて足元へのパスで、最終ラインの裏へのボールはなかった。それでは相手を崩せない」と振り返った。

クロアチア人指揮官は後になって、うまくいかなかったローテーションをもっと早く修正し、ハーフタイムの時点で交代に踏み切らなかったことを悔やむだろう。実際、後半が始まっても当初は何も変わらなかった。BVBの競り合いでの強さがすっかり失われる一方、ホームチームはますます危険な攻撃を見せ、52分にフレドリク・シェーヴォルドが挙げた先制点が、最終的に妥当な勝利をもたらす決勝点となった。

「僕らはいつも一歩遅れ、競り合いでも強さが足りなかった。明らかに不十分だった。それが今日の問題だ」と、センターバックのヴァルデマール・アントンは試合後にDAZNで指摘した。「失点するまで、我々はまったく存在感を示せなかった。ここで勝つために必要な情熱と強度を持って前半を戦えていなかった」とコヴァチも嘆いた。指揮官は1時間が経過したところでようやく状況を見極め、4人を一度に交代して好転のきっかけを作った。

フェリックス・ヌメチャらがBVBにもたらした、まったく異なる躍動感

試合の様相は一変し、BVBは突如として躍動感とゴールへ向かう姿勢を見せた。その中心となったのがヌメチャだ。ゴールを脅かし、それまで欠けていた背後のスペースを突く動きを生み出して攻撃をけん引。出場して最初の数分だけで、それまでの1時間に期待外れの内容だったフェールマン以上の刺激をもたらした。ギラシーはフィジカルの強さで、シウヴァとはまったく異なる影響をボデの守備陣に与えた。リュエルソンとヌワネリも、それまでのカレツァスとイナシオとは違う推進力を発揮した。

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こうしてドルトムントは、コヴァチが試合開始から期待していたノルウェーのチームの守備を乱す攻撃を、ようやく見せた。「後半は、我々がもっとうまくやればそれができると分かった」と、BVBの指揮官は悔しさをにじませて総括した。「4人を一度に交代して初めて試合運びが良くなり、主導権を握った」と続け、アントンも「失点してからようやく、僕らはサッカーを始めた」と強調した。

ボデ／グリムト戦の失望を受け、移動の負担が大きくても、BVBがこの先のアウェー連戦で大幅なローテーションを行う可能性は低そうだ。「我々のチームには、誰もがプレーできるだけのクオリティーがある」とコヴァチは強調したものの、「今日はそれが機能しなかった。責任は私にある。先発を決めたのは私だからだ」と自省した。