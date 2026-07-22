ニコ・コヴァチでさえ、以前は彼を知らなかった。BVBは予想外の移籍を成功させたのか？

16年前もインターネットやソーシャルメディアはあった。ただ、過熱した興奮は今ほど目立たなかった。今はそれが瞬く間に広がり、アルゴリズムによって増幅される。

「ロッテ戦で4対1、香川が初出場――レヴァンドフスキが鮮やかなオーバーヘッド」2010年7月13日、ドルトムント公式にはそんな見出しが載っただけ。それ以上のことは何もなかった。

当時、日本の2部リーグからわずかな移籍金で加入した香川真司は、ロッター・クロイツ・スタジアムに集まった4078人の前でBVBデビューし、66分間プレーした。ディミタル・ランゲロフのハットトリックでドルトムントは4－1で勝利。香川はその後、ユルゲン・クロップ率いる優勝チームの中心選手へと急成長した。 あれから多くの時間が流れた。

ニコ・コヴァチ監督は、山本貴斗のデビュー戦について何と言ったのだろうか？

山本貴斗のデビュー戦は状況がまったく異なっていた。理解できるだろう。18歳の彼は土曜のロート・ヴァイス・オーバーハウゼンとの親善試合（3-1勝利）で45分出場し1得点。ギラッシの2-1も彼のプレーが起点だった。

攻撃的MFの山本は、後半のBVBで最も存在感を示した。注目すべきは、彼が試合の11日前にRWOから加入し、トップチームとの合同練習も数回しかしていないことだ。

ニコ・コヴァチ監督は「木曜に初めて彼を見た。それまでは知らなかった」と語った。山本はU-19日本代表デビュー戦でも即座に得点を挙げており、その才能はすでに証明されている。監督が山本について知らなかったのは、彼がU-23に加入したためで、移籍交渉はトップチームの監督以外の担当者が行っているからだ。

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山本貴斗の強みとは

U-19アカデミー責任者のポール・シャフランは「タカトは最初から我々を納得させてくれた。彼は我々が試合で求める資質を備えている」と、1年間のレンタル契約成立後に語った。J1ガンバ大阪との間では買い取りオプションも合意している。 『ビルト』紙によると、移籍金は150万ユーロとなる見込みだ。

ネット上では「すぐに買い取りオプションを行使すべき」「早くトップチームへ」といった声も。 地域リーグのチーム相手に45分しかプレーしていないので、この評価は時期尚早だ。とはいえ、現時点ではピッチ上で見られたプレーを評価するしかない。コヴァチ監督が述べたように、「確かにいくつかの良いプレーはあった」。

左利きの彼はボールをほとんど離さず、軽快かつ創造的にプレー。右足も使いこなし、MF間のスペースを突いて相手陣を混乱させた。

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「楽しみだ」とニコ・コヴァチ監督は語った。

さらに驚異的な適応力も光った。彼にとって新チームメイトは未知の環境のはずだが、すぐにフィットした。 特にギラシーとは短期間で良い連携を見せた。88分には左足アウトサイドで精度の高いクロスを供給し、ストライカーは芸術的なカンフーキックでクロスバーを叩いた。試合後、山本は記念に試合球を持ち帰った。

試合後、コヴァチ監督は「頼れるプレーだった」と称えた。さらに「彼には未来がある。まずは2軍でプレーするが、トップチームへの道も開けている。注目していく」と語った。

今後数週間、彼の去就は自身次第だ。アピール機会は多い。選手層が薄い現状を受け、山本は引き続きトップチームで練習し、まもなくアジアツアーにも同行する。マーケティング面でもBVBにとって好機であり、特に大阪が故郷であることから注目度は高い。

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山本貴斗はトップチームに定着できるか？

彼は6年間、ユースアカデミーの各チームで経験を積んだ。2025年10月、ついにトップチームに昇格。1月に就任し、後にアル・イッティハド（サウジアラビア）へ移籍したドイツ人監督イェンス・ヴィッシングは、2月に山本をプロデビューさせた。

その後、彼は6試合に出場し、計228分プレー。1試合では先発した。長らく彼を追っていたドルトムントがオファーを提示した。山本は興奮を隠せなかった。「まだ信じられない。ドルトムントのような大クラブから声がかかるなんて。日本を離れるのは初めてで、すべてが新しい。でも、準備はできている」。

ニーダーライン・スタジアムで3－1とするゴールを決めた際、彼は指で自分の背中と苗字を指し示した。試合後は数十人のファンとセルフィーを撮り、サインに応じ、RWOの選手からユニフォーム交換も申し込まれた。

彼は香川が当時示した存在感をすでに上回っている。このまま母国で土曜のオーバーハウゼン戦のようにチームを牽引すれば、熱狂はドイツから日本へ広がるだろう。たとえそうでなくても、コヴァチ監督が山本をセカンドチームに留めておく余裕があるかどうか、その去就は注目だ。