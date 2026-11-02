土曜夜、バイエルンとの2-2の一戦を終えたニコ・シュロッターベックは、報道陣の前でブンデスリーガの注目カードについて6分間語った。その姿は終始、落ち着いていた。ボルシア・ドルトムントの主将は発言の端々に確信と自信をにじませており、試合内容と勝ち点1を手にしたことを考えれば、驚くことではなかった。

ただ、その言葉には、終わったばかりの一戦を振り返る以上の意味が込められていた。シュロッターベックは、今季のBVBには過去数シーズン以上の可能性があると感じているようだ。「チームは良い」と話し、チーム全体というより個々の選手に目を向けて、その理由をこう語った。「自分が実際にどれほど優れた選手なのか、分かっていない選手さえいると思う」

具体的にどのチームメートを指したのか、シュロッターベックは明かしていない。だが、ジョアン・ガドゥの名前は間違いなく候補に挙がる。その才能と潜在能力、ここまでの成長ぶりを見れば、ボーナスを含めるとBVBの獲得費用が最大2500万ユーロに達する可能性のある19歳のセンターバックは、ますますお買い得な補強だったことを示している。

身長1メートル95のガドゥが備えるものは、この若さにしてすでに並外れている。抜群のフィジカルを生かし、直接対決では妥協せず、激しく、粘り強くプレーする。この大柄な選手との競り合いに勝つのは、決して簡単ではない。

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ジョアン・ガドゥはブンデスリーガで3番目に速い選手

加えて、驚くべきスピードもある。ここまでのブンデスリーガ8節で、時速36キロを超えた選手はわずか4人。ガドゥは時速36.55キロを記録し、36.58キロのマインツ所属シェラルド・ベッカー、36.7キロでトップに立つバイエルンのアルフォンソ・デイヴィスに僅差で続く3位につけている。

フランス人のガドゥは、この武器を巧みに使う。爆発的な加速と走力を発揮し、相手選手に走り去られることはほとんどない。ドルトムントの最後方を一人で守る役割を担うことも多かった。ゴールへ独走する相手にスプリントで追いつき、食い止める場面は、すでに数多く見られる。

ボールを持ったときのプレーも向上している。ガドゥは中盤やアタッキングサードへドリブルで持ち上がり、数的優位をつくることを好むタイプだ。当初はその判断が必ずしも的確ではなく、パスが雑になることもあった。だが今では、味方につなぐためのパスコースを見つける場面が増えている。「ラインを破るパス」でも、タックルやボール奪回と同様に、ブンデスリーガのトップ選手の一人だ。

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コヴァチ監督、ジョアン・ガドゥについて「私が望むレベルにはまだ達していない」

ボールを足元に収めた際のプレーが向上していることについて問われたスポーツディレクターのオーレ・ブックは、土曜日にこう語った。「まったくその通りだ。この数週間の彼は本当に良かったと思う。ほぼ毎週、何か一つの課題を改善している。コーチングスタッフは彼と非常に、非常に綿密に取り組んでいる。ミーティングや分析も絶えず行っている。週を追うごとに進歩が見て取れると思う」

ニコ・コヴァチ監督は、ガドゥに対して個別に狙いを定めた指導を行っているという。個人練習にはポジショニングとヘディングのプレーが含まれるとされる。特に空中戦では、技術面にまだ改善の余地がある。これまで攻撃時のセットプレーでガドゥが決定的な役割を果たすことはほぼなかった。チームで最も背の高い選手だけに、そこにはまだ大きな未開拓の可能性がある。

コヴァチ監督はフィジカル面でも、さらなる向上を求めている。先日、こう明かした。「ジョアンは非常によく成長し、大きく進歩している。彼も、若くしてここに来るほかの選手たちと同じだ。成長には時間が必要で、身体面も同様だ。順調に進んでいるし、良いレベルにある。だが、私が望むレベルにはまだ達していない」

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ジョアン・ガドゥ、バイエルン戦で見事なパフォーマンス

ガドゥは、ザルツブルク時代にはまだあまり経験のなかった、週に2試合が続く試合日程にも、ここまでうまく対応している。公式戦14試合のうち、すでに13試合に出場。うち11試合で先発し、9試合では90分間フル出場した。

週末のミュンヘンでの試合では87分間プレーし、その2分後にファビオ・シウバが決めた終盤の同点弾はベンチから見届けた。それまでガドゥは、4バックの右サイドバックという意外な役割で見事な印象を残していた。しかも、ミュンヘンでの注目カードに臨むのは今回が初めてだった。

タックル5回、ボール奪回9回、クリア3回、競り合いでの勝利8回、ドリブル成功は2回中2回。いずれも際立った数字だ。何より、ガドゥのスピードと対人戦の強さがあったからこそ、ドルトムントは最終ラインを大きく押し上げ、より前方でバイエルンに仕掛けることができた。

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BVB新加入のジョアン・ガドゥには「とてつもない可能性がある」

「彼にはフィジカル面、守備面、競り合いにおいて、とてつもない可能性がある」とブックは語った。「それらがかみ合えば、今後、彼には大いに楽しませてもらえるだろう」。ガドゥがさらにフィジカルを強化し、進歩を継続できれば、ましてや今のペースを維持できれば、その将来をめぐる問いは現在考えられているよりも早く切実なものになるかもしれない。

U-21代表に2度選出されたガドゥは、BVBと2031年まで契約を結んでいる。その能力がプレミアリーグに完璧に合うことは明らかだ。イングランドで移籍の噂にガドゥの名が初めて登場するまで、そう長くはかからないだろう。

昨夏には、現在調子を落としているフェリックス・ヌメチャの退団の可能性をめぐって、多くの憶測が流れた。ヌメチャは、ドルトムントにとって次の移籍金1億ユーロでの放出候補と見られている。だが、ガドゥがこのまま成長を続ければ、いつかその座を激しく争うことになるかもしれない。

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