土曜夜、バイエルンとの2-2の後、ニコ・シュロッターベックは報道陣の前に立ち、ブンデスリーガの注目の一戦について6分間語った。その姿は落ち着き払っていた。ボルシア・ドルトムントの主将は発言を通じて強い確信と自信を示したが、試合展開と勝ち点を獲得したことを考えれば、驚きではなかった。

ただ、その言葉には、終わったばかりの試合を振り返る以上の意味が込められていた。シュロッターベックは、今季のBVBには過去数シーズン以上に何かを成し遂げる可能性があると感じているようだ。「チームは良い」と語り、その理由としてチーム全体よりも個々の選手に目を向けた。「自分が実際にどれほど優れた選手なのか、分かっていない選手もいるとさえ思う」

具体的にどのチームメートを指しているのか、シュロッターベックは明かさなかった。有力な候補は間違いなくジョアン・ガドゥだ。その才能と潜在能力、これまでの成長ぶりを見れば、ボーナスを含めてBVBの支払額が最大2500万ユーロに達する可能性のある19歳のセンターバックは、ますます掘り出し物であることを証明している。

身長1メートル95のガドゥが備える能力は、まだ若いこの年齢ですでに並外れている。抜群のフィジカルを生かし、直接の対決では容赦なく、激しく、粘り強くプレーする。この大柄な選手との競り合いに勝つのは、決して容易ではない。

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ジョアン・ガドゥはブンデスリーガで3番目に速い選手

驚くべきスピードも持ち合わせている。これまでのブンデスリーガ8節で時速36キロを超えた選手は、わずか4人。ガドゥは時速36.55キロを記録し、マインツのシェラルド・ベッカーの36.58キロと、トップに立つバイエルンのアルフォンソ・デイヴィスの36.7キロに僅差で続く3位につけている。

この武器をフランス人DFは巧みに生かしている。爆発的かつダイナミックに加速し、相手選手に走り去られることはほとんどない。ドルトムントで、最後方に1人残る守備役を務めることも多かった。ゴールに向かって単独で突進する相手にスプリントで追いつき、止めた場面は、すでに数多くある。

ボールを持った際のプレーも向上し続けている。ガドゥは中盤や攻撃の最終局面へドリブルで持ち込み、数的優位をつくれるタイプの選手だ。当初はその判断のバランスを取れないこともあり、パスが雑になる場面もあった。しかし今では、味方にボールをつなぐための適切なパスコースを見つける機会が増えた。「ライン間を突破するパス」でも、タックルやボール奪回と同様、ブンデスリーガのトップ選手に名を連ねている。

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コバチ監督、ジョアン・ガドゥについて「私が望むレベルには達していない」

ボールを足元に置いた際の成長について問われたスポーツディレクターのオーレ・ブックは、土曜日にこう語った。「まったくその通りだ。ここ数週間の彼は本当に非常に良かったと思う。実際、毎週一つずつ課題を改善している。コーチングスタッフは彼と非常に緻密に取り組んでいる。ミーティングや分析を絶えず行っている。週を追うごとに進歩が見て取れると思う」

ニコ・コバチ監督も、ガドゥに対して狙いを定めた個別指導を行っているという。個人練習には、ポジショニングとヘディングのプレーが含まれるとされる。特に空中戦では、技術面にまだ改善の余地がある。これまでガドゥは攻撃時のセットプレーで決定的な役割を果たすことがほぼなかった。チームで最も背の高い選手だけに、そこにはまだ生かされていない大きな可能性がある。

コバチ監督はフィジカル面でも、さらなる向上を求めている。先日、こう明かした。「ジョアンは本当に順調に成長し、大きく進歩している。若くしてここに来るほかの選手たちと同じで、成長には時間が必要だ。身体面でもそうだ。良い方向に進み、良いレベルにはあるが、私が望むレベルには達していない」

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ジョアン・ガドゥ、バイエルン戦で素晴らしいプレー

ガドゥはこれまで、ザルツブルク時代にはあまり経験のなかった、週に複数試合をこなす日程にうまく対応している。公式戦14試合のうち、すでに13試合に出場。うち11試合で先発し、9試合では90分間プレーした。

週末のミュンヘンでは87分間プレーし、その2分後にファビオ・シウバが決めた終盤の同点ゴールはベンチから見届けた。それまでガドゥは、4バックの右サイドバックという意外な役割で素晴らしい印象を残していた。しかも、ミュンヘンで迎えた初めての注目の一戦でのことだ。

タックル5回、ボール奪回9回、クリア3回、勝利したデュエル8回、ドリブル成功は2回中2回。いずれも抜群の数字だ。ガドゥのスピードと対人戦の強さがあったからこそ、ドルトムントは最終ラインを大幅に押し上げ、より前方でバイエルンに仕掛けることができた。

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BVBの新加入選手ジョアン・ガドゥには「計り知れない可能性がある」

「彼には計り知れない可能性がある。フィジカル面、守備面、競り合いでの強さだ」とブックは語った。「それらがかみ合えば、今後、彼は私たちを大いに喜ばせてくれるだろう」。ガドゥがさらに身体的な強さを増し、進歩を続ければ、まして今までと同じ速さで成長し続ければ、現在考えられているより早く、去就を巡る問題が差し迫ったものになるかもしれない。

U-21代表で2試合に出場したガドゥは、BVBと2031年まで契約を結んでいる。その能力がプレミアリーグに完璧に合うことは明らかだ。イングランドの移籍の噂にガドゥの名前が初めて登場するまで、そう長くはかからないだろう。

昨夏には、現在調子を落としているフェリックス・ヌメチャの移籍の可能性を巡って多くの憶測が飛び交った。ヌメチャは、ドルトムントにとって次に移籍金1億ユーロで放出する選手になる可能性があるとみられている。しかし、ガドゥがこのまま成長を続ければ、いつか両者の競争は接戦になるかもしれない。

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