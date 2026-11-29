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EURO2024で活躍したニコ・ウィリアムズに、パリ・サンジェルマンが1月の獲得を狙っていると報じられ、移籍の憶測が強まっている。しかし、アスレティック・ビルバオのウイングは、マラガ戦で勝利を決定づける活躍を見せた後も、目の前の試合に集中していると強調した。

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MVPの活躍を見せたウィリアムズ、PSGの関心に言及

アスレティック・ビルバオがマラガとの接戦を制した一戦で、ウィリアムズは際立った活躍を見せた。しかし試合後、話題はすぐにサン・マメスでの同選手の長期的な将来へと移った。『ル・パリジャン』の報道では、PSGが負傷中のデジレ・ドゥエとフヴィチャ・クヴァラツヘリアに代わる候補としてウィリアムズを狙っているとされる。これを受け、24歳のウイングは 来年1月の移籍市場での自身の去就 について質問を受けた。

アスレティック・ビルバオとの契約が2035年まで残り、約9000万ユーロの契約解除条項が設定されているウィリアムズは、噂への直接的な回答を避けた。『マルカ』によると、「自分の周りで何が起きているかは全く分からない。試合とチームに集中している。成長を続け、自信をつけて、チームを勝たせたい」と語った。マルカ。

移籍の話題が続く中、ウィリアムズを称賛

移籍市場の話題がつきまとう中、エディン・テルジッチ監督はピッチ上でのウィリアムズの貢献をすぐさま称えた。テルジッチ監督は、同選手が一瞬で試合を決められる特別な才能の持ち主であり、チームメイトには好かれ、対戦相手には恐れられる選手だと認めた。スペースを見つけて守備の弱点を突く能力が、この試合を通じてアスレティック・ビルバオの攻撃の軸となった。

「これこそ誰もが知るニコだ。アスレティック・ビルバオの側にいれば誰もが彼を好きになり、対戦すれば誰もが嫌がる。守るのが非常に難しいからだ」とテルジッチ監督は説明した。「彼は本当に良かった。才能を発揮できる位置で、いつも彼を見つけられるのがうれしい。必要な調子に到達するまで、着実に前進してきた。彼は一瞬で試合を変えられるので、我々にとって重要だ。それが誰もがニコと一緒にプレーしたがる理由だ」

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テルジッチ監督、後半の失速を批判

ウィリアムズがMVPに輝いた一方、テルジッチ監督は試合終了後、手放しでは喜ばなかった。前半にまずまずのプレーを見せ、重要な勝ち点3を確保したにもかかわらず、チームが終盤に雑なプレーを見せたことに、ドイツ人指揮官はいら立ちを隠せなかった。

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「率直に話すつもりだ。正直さと懸命な取り組みだけが、成長を実感させてくれる。我々は両方のハーフから学ぶ必要がある。前半を自分たちの基準とし、後半のようなプレーは、練習で5人制の試合をするときも、ベテランと若手が対戦するときも、セットプレーに取り組むときも、見たくない」とテルジッチ監督は語った。

冬の移籍市場を見据えて

1月の移籍市場が近づく中、アスレティック・ビルバオは、欧州の強豪から貴重な選手を守るというおなじみの立場に置かれている。高額な契約解除条項は一定の抑止力になるものの、PSGの資金力を考えれば、移籍市場が閉まるまで噂が収まる可能性は低い。

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絶え間ない移籍報道とは別に、アスレティック・ビルバオは目の前の試合に集中している。次は敵地でヌマンシアとの難しいコパ・デル・レイの一戦に臨む。バスク地方では国内カップ戦の優勝に特別な重みがあるだけに、コーチングスタッフと選手たちは周囲の雑音を遮断し、勝利に向けて力を注ごうとしている。