アスレティック・ビルバオのウインガー、ニコ・ウィリアムズが、自身の将来をめぐって巻き起こった論争に決着をつけた。日曜に行われたヘタフェ戦を4-0で制した後、彼はバルセロナ、アーセナル、パリ・サンジェルマンからのオファーを断ったことを認め、バスクのクラブに残留するという決断は自らの信念に基づくものだったと強調した。

スペイン紙『スポルト』によると、選手の発言は、代理人のフェリックス・タインタが2024年夏にバルセロナとの交渉が存在したことを明かした話に対する返答として出たものだという。タインタは、カタルーニャのクラブの移籍における対応の仕方に怒りを覚えつつも、アスレティックのフロントがそれらの接触を把握していたと認めていた。

タインタは、交渉はバルセロナのファイナンシャル・フェアプレーのルールに関する問題が原因で頓挫したと説明し、選手の登録や出場に関する保証がなかったことが、自身の将来を危険にさらさないという判断につながったと指摘した。

ニコはこの発言に対し、次のように反論した。「フェリックスは言葉を間違えた。事実はそうではない」。そして、自身の将来に関する最終的な決定は、自分と兄、そして家族に委ねられるものだと強調し、家族の内部で起きていることの詳細は、その構成員にしか分からないと付け加えた。

このスペイン人ウインガーは、数々のオファーを受けながらも、アスレティック・ビルバオに残りたいという思いを一度も疑ったことはないと強調し、こう語った。「私はバルセロナ、アーセナル、パリ・サンジェルマン、そしてほかの多くのクラブにノーと言った。なぜなら、私はここにいるからだ」

ニコはアスレティック・ビルバオとの契約を2035年6月30日まで更新しており、チームでのキャリアを続けるという決意を明確にしている。

また、選手はソーシャルメディア上で受けた批判についても触れ、「ソーシャルネットワークは現実の人生ではない」とし、自分の周りにいる人々に目を向けていると強調した。そして、自分を手本として見てくれる子どもたちにとって、模範となる存在でありたいと語った。