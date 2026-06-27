ニコ・ウィリアムズはある人物に激怒している。「今日は人生で最も辛い日の一つだ」

スペインは金曜から土曜未明にかけてグループ首位でノックアウトステージ進出を決めた。しかしニコ・ウィリアムズがニコラス・デ・ラ・クルスの激しいファウルで負傷し、試合後にSNSで怒りを示した。

ウルグアイは2度の優勝経験があるものの、スペイン戦でも結果を出せずグループステージ敗退が決まった。終盤にはフラストレーションが爆発し、アグスティン・カノッビオが退場するなど荒れた展開となった。

デ・ラ・クルスのタックルで負傷したウィリアムズも怒りを露わにした。

「今日は人生で最もつらい日の一つだ。厳しい1年を経てまた怪我をした。この1年、怪我は多くの戦いに勝ったが戦争には勝てなかった。努力と犠牲、そして責任感で乗り越えてきた」

その後、彼は苦しかったリハビリの日々を振り返った。「痛みと不安に満ちた1年半だった。いつ痛みがなくなるのか、普通の生活に戻れるのか見当もつかなかった。トイレに行く、車に乗る、日常を楽しむといった小さなことでも、痛みとつき合う術を学ばなければならなかった。」

リハビリ中、彼を突き動かしたのは「サッカーの楽しさと笑顔を取り戻すこと」だった。「楽しさと幸せがなければ、最高のパフォーマンスは発揮できない」と語る。

そして彼は、再び自分を戦線離脱させようとしたファウルにも言及した。「昨日、私はまた負傷した。相手選手は、自分の状況への苛立ちや不満、悲しみをぶつけてしまったのだ。私は、あの行為は避けられたと思う。まったく不必要だった。」

それでも私は立ち止まらない。神が計画を持っていてくださると信じ、前へ進み続ける。大好きなサッカーをして、幸せになり、人を喜ばせるために、最後の瞬間まで戦う。物語は終わっていない。このワールドカップで、できるだけ早くまた会おう。」

スペインは木曜日、ロサンゼルスでワールドカップを続ける。ベスト16の対戦相手はグループJの結果次第で決定する。同グループではオーストリアとアルジェリアが2位を争っており、勝者が欧州王者と対戦する。