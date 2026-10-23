2021年9月1日、ハンガリーの都市デブレツェンで迎えた水曜日の夜。自国開催のワールドカップ開幕まで14カ月余りとなったカタールが、親善試合でセルビアと対戦した。中立地で行われ、セルビアが4-0で勝利したこの試合について、語るべきことは多くない。5年余りが過ぎた今、関係者の大半でさえ鮮明には覚えていないだろう。

だが、ミレ・スヴィラルはほぼ間違いなく違う。一つには、当時22歳のGKにとってA代表デビュー戦だったからだ。後半からプレドラグ・ライコヴィッチに代わって出場した。そしてもう一つ、おそらくこちらの方が強く記憶に刻まれているのは、デブレツェンでの目立たない水曜日の夜が、今なお彼につきまとっているからだ。

スヴィラルはその後のワールドカップ予選4試合でもセルビア代表のメンバーに入ったが、出場はなかった。こうして最初のA代表戦が、27歳になった現在も唯一のA代表戦となっている。ローマで欧州屈指のGKへと成長し、昨季にはセリエAの最優秀GKに選ばれたにもかかわらずだ。

ミレ・スヴィラルの父はユーゴスラビア代表のGKだった

なぜ、こうなったのか。まずは経緯を振り返ろう。スヴィラルは1999年8月にベルギーのアントワープで生まれ、ベルギーで育った。父は元ユーゴスラビア代表GKで、代表戦9試合に出場したラトコ・スヴィラル。ロイヤル・アントワープで16年間プレーした後、1996年にプロ生活を終えた。後に息子が下す、禍根を残す決断にも大きな役割を果たすことになる。

息子のスヴィラルは早くから同年代でベルギー屈指のGKとして名を上げた。10歳の時にはアントワープのベールスホットACから、近郊のブリュッセルに本拠を置く最多優勝クラブ、RSCアンデルレヒトへ移籍。その後はU-15以降のベルギーの各年代別代表でプレーし、2016年のU-17欧州選手権でも際立った活躍を見せた。この大会の際、2017年にトップチームでの初出場を果たす前、わずか18歳でアンデルレヒトからベンフィカへ移籍することになる有望なGKは、UEFA.comにこう語っている。「父から多くを学びました。ほとんどすべてです。僕のスタイルは父と同じです」

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数年後、スヴィラルが父の助言もあって例の選択をしたことは不思議ではない。その結果に、彼は今も苦しんでいる。ミレは父と同じように、父の祖国の代表としてゴールを守りたいと考えた。少なくとも、その時はそう思っていた。父も息子の考えを後押しし、感情面だけでなく、純粋に競技面からも判断していた。

ミレ・スヴィラルがベルギー代表で苦戦したであろう理由

何しろベルギーには当時、世界最高のGKの一人がいた。そして今も、ある意味ではそうだ。ティボー・クルトワである。スヴィラルが所属協会の変更を決めた2021年、29歳のクルトワはGKとしてまさに全盛期に差しかかったところだった。昨夏のワールドカップ後には代表活動を休止したものの、2027年9月には復帰したいと考えている。約5年前、スヴィラル親子には分かっていた。ベルギー代表の正GKになることは、当面の間、極めて難しいと。

それまでベルギーのA代表から招集は届いていなかった。そこで、ベルギーの年代別代表で通算26試合に出場したスヴィラルは、22歳でこう考えた。セルビア側の誘いに応じ、所属協会を変えてみてはどうか。だが、彼はすぐにその決断を後悔した。提示された将来の見通しに満足できなかったことも、おそらく理由の一つだ。

当時の正GKはプレドラグ・ライコヴィッチ（現アル・イテハド）で、対抗馬にはヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（現ナポリ）がいた。その後数年間、セルビアのゴールを守るのも、ほとんどがこの2人だった。スヴィラルは協会を変える手間をかける以上、すぐに定位置を得られると期待していたのかもしれない。

ミレ・スヴィラルはなぜセルビアからベルギーに戻れないのか？

だが、そうはならなかった。彼はすぐにセルビア代表でプレーする意欲を失い、ベルギーの協会に戻りたいと考えた。問題は、FIFAの規定、正確には「一方通行ルール」が、その道を閉ざしていることだ。この規則では、所属協会を変更した選手が新たな国のA代表戦に出場すると、親善試合か公式戦かを問わず、元の協会には戻れない。そしてスヴィラルは、2021年9月のセルビア対カタールの親善試合に出場していた。したがって、彼が再びベルギー代表でプレーすることは不可能だ。

とはいえ、2022年にベンフィカからイタリアへ移籍したローマのGKが、その事実をただ受け入れているわけではない。再びベルギー代表でプレーできるよう、FIFAから特例の許可を得ようと何年も働きかけている。「もちろん、我々は何カ月も前から彼を追っている。だが、彼が我々のためにプレーできないことは明らかだ」。当時のベルギー代表監督ドメニコ・テデスコは2024年春、協会側にもそうした構想があったことを認めた。

2026年のワールドカップを前に、スヴィラルはFIFAに特例を認めてもらおうと再び試みたという。だが、今回も実らなかった。ベルギーのワールドカップ準々決勝、スペイン戦でクルトワが負傷交代を余儀なくされた時、スヴィラルはじっとしていられなかっただろう。出場資格があれば、終盤のミスで後の世界王者に2-1の決勝点を許したセンネ・ラメンスに代わり、自分が71分に投入されていたかもしれないからだ。

ニコロ・トレソルディへの教訓となるミレ・スヴィラル

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、スヴィラルは夏に再び失望を味わっても、ベルギーへの所属協会の再変更を諦めていないという。それならば、現時点でセルビア代表として再びプレーするつもりがないこともうなずける。セルビア代表でプレーすることは可能であり、おそらく今も歓迎されるだろう。少なくとも2025年には歓迎されていた。「彼とは話した。彼はもう代表チームではプレーしないと決めた。残念だ。私は彼に働きかけ、彼が重要な存在であること、ここにいたいなら代表に居場所があることを示そうとした」。セルビア代表監督ヴェリコ・パウノヴィッチは約1年前、『TV Arena Sport』でそう説明している。

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個人的な苦悩にとどまらず、スヴィラルのケースは、ある意味でほかの選手への警鐘でもある。例えばニコロ・トレソルディだ。イタリアで生まれ、13歳の時に家族とともにドイツへ移ったクラブ・ブルッヘのFWは、周知の通り、今や大きな注目を集めている。アッズーリか、ドイツ代表か。彼はどちらを選ぶのか。

トレソルディはイタリアの年代別代表ではまだプレーしていない。一方で、U-19からドイツ代表のユニフォームを着ており、来夏にはドイツU-21代表を欧州選手権優勝へ導きたいと強く願っている。その先は何も決まっていない。ただ、ミレ・スヴィラルが身をもって知っていることが一つある。十分に考え、数週間後に後悔することのない決断を下すべきだということだ。いったん決めれば、もう後戻りはできない。