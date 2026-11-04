トレソルディは、リーグフェーズ第4節のPSVアイントホーフェンとのアウェー戦で、25分に見事なヘディングシュートを決め、ブルッヘに先制点をもたらした。開幕戦のアストン・ヴィラ戦（2-3）での得点、そしてインテルとのアウェー戦（4-3）での鮮やかなハットトリックに続き、今季のチャンピオンズリーグでベルギーのクラブのために挙げたゴールは早くも5点目となった。ドイツ人選手がドイツ国外のクラブでプレーし、CLの1シーズンでこれを上回る得点を記録したことは、過去に一度もない。

複数のビッグクラブから関心を寄せられているとされるトレソルディは、アイントホーフェンでの得点でさらに注目を集めた。ドイツU-21代表の同選手は、ドイツサッカー連盟が将来を期待するストライカーの一人だが、イタリアにルーツを持つため、まだイタリア代表を選ぶこともできる。来夏のU-21欧州選手権には、いずれにせよドイツ代表として出場したい考えだが、その先については何も決まっていない。

水曜夜のアイントホーフェンでの試合では、ブルッヘは54分に同点を許した。オランダのクラブで佐野航大がゴールを決めたのだ。しかし、トレソルディらはそこから粘り強さを発揮し、65分にカルロス・フォルブスが2-1とする決勝点を挙げた。これでベルギーの強豪は4試合を終えて勝ち点9を獲得。順位表で9位につけ、ベスト16進出を夢見ることができる。1月末のリーグフェーズ終了時に上位8チームはベスト16への出場権を直接獲得する一方、9位から24位のチームはその前にプレーオフを突破しなければならない。

チャンピオンズリーグ史上最大の勝利！ コモが歴史をつくる

一方、チャンピオンズリーグ初出場のコモも、トップ8入りへ好位置につけている。スター監督セスク・ファブレガス率いるイタリアのクラブは、RCランスとのアウェー戦で手のつけられない攻撃を見せ、驚きの9-1で勝利した。歴史的な結果だ。コモはこれにより、チャンピオンズリーグ史上最大の勝利を収めた。それまではレアル・マドリー（2015年のマルメ戦）とリヴァプール（2007年のベシクタシュ戦）が、それぞれ8-0で勝利して記録を分け合っていた。

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元ブンデスリーガ選手のマルク・オリバー・ケンプフも得点者に名を連ね、コモのストライカー、タソス・ドゥビカスはハットトリックでこの夜の主役となった。記録的勝利につながる9点目を後半アディショナルタイムに決めたのは、途中出場の18歳の若手MFマッテオ・パパッチョーリ。コモのトップチームでの初出場であり、当然ながらチャンピオンズリーグデビューでもあった。

コモはブルッヘと同じ勝ち点9となり、4位に浮上した。得点数で前回王者パリ・サンジェルマンに迫る唯一のチームでもある。フランスのクラブが最初の4試合で20得点と最多を記録する一方、コモも僅差の19得点。1試合平均で4.5点を超える驚異的な数字だ。ファブレガス率いるチームはすでにRBライプツィヒ戦とマンチェスター・ユナイテッド戦でも、それぞれ4-1の鮮やかな勝利を収めていた。

アーセナルの勝利を決定づけたヴィクトル・ギェケレシュ

一方、バイキング・スタバンゲルとサバFKによる下馬評では劣勢のチーム同士の対決は、ノルウェーのクラブが4-1で制した。これにより、上位24チームに入り、ノックアウトフェーズへの出場権を得る可能性を高めた。前回大会のファイナリスト、アーセナルはスラヴィア・プラハとのアウェー戦で辛くも2-1と勝利し、勝ち点10で3位に浮上。ここまで勝ち点を落としていない唯一の2チーム、PSGとレアル・マドリーに続いている。

アーセナルの勝利で特筆すべきは、7000万ユーロのストライカー、ヴィクトル・ギェケレシュの活躍だ。2025年にこの金額でスポルティング・リスボンからロンドンへ移籍した同選手は、プラハで公式戦を通じて今季ようやく2点目を挙げた。38分に自ら一時2-0とするゴールを決め、その前にはノニ・マドゥエケによる9分の先制点をアシストしていた。