ドイツU-21代表の同選手は後半にベルギーのクラブのために3ゴールを挙げ、チャンピオンズリーグでハットトリックを達成した史上最年少のドイツ人選手となった。22歳52日でこの記録を樹立し、その活躍はイタリアのメディアをも魅了した。









試合終了の笛が鳴った後、トレソルディは喜んで記者たちの質問に応じた。ドイツ、イタリア、アルゼンチンのいずれの代表でもプレーする資格を持つストライカーには、当然ながら再び代表チームについての質問が向けられた。トレソルディは先ごろ、2027年夏のU-21欧州選手権までは引き続きドイツサッカー連盟の代表としてプレーすると表明していた。すでにドイツA代表のユルゲン・クロップ監督、イタリアA代表のロベルト・マンチーニ監督とは話をしている。ただ、2027年夏以降の進路はまだ決まっていない。

「ドイツ代表で歩んできた道のりに満足している」とトレソルディは語った。この発言は、ドイツサッカー連盟の関係者を喜ばせたことだろう。さらに「イタリアにもドイツにも、僕より優れたストライカーはたくさんいる」と続けた。しかし、現在のドイツU-21代表にトレソルディ以上のアタッカーはいない。代表戦27試合で、すでに16ゴールを挙げている。

ニコロ・トレソルディに働きかけているのは誰か？

「クロップ、マンチーニ、そして両国のサッカー協会と話をした。自分がどう考えているかを伝えたんだ。彼らに理解してもらうことが大切だ」。22歳のトレソルディは、自身の代表チームを巡る状況についてそう語った。本人によれば、ドイツU-21代表として来夏の大会で優勝トロフィーを掲げることが大きな目標だという。「父はイタリア代表でU-21欧州選手権に優勝した。今度は僕もそのタイトルを獲りたい」と話した。

今季のトレソルディは、クラブ・ブルッヘで公式戦11試合に出場し、すでに9ゴールを記録している。2025年に750万ユーロでハノーファー96からベルギーへ移籍し、そこで自身の市場価値を現在の3500万ユーロにまで高めた。